مطالب علمية وإدارية في مؤتمر اتحاد طلبة طرطوس 

طرطوس – وائل علي

تناولت مداخلات مؤتمر اتحاد طلبة طرطوس عدداً من المطالب العلمية والإدارية، ومن أبرزها تحديث مخابر الكليات العلمية وتوفير وحدات لصيانة الأعطال في الكليات، وتوحيد الجهة التي تتبع لها المعاهد التقانية مالياً وإدارياً، وتأمين التمويل لمشاريع الكليات العلمية المكلفة ولا سيما في الهندسة التقنية، وتحسين آلية الاعتراض على النتائج الامتحانية، وزيادة الرحلات العلمية والورشات التطبيقية خاصة لمعهد الطاقة الشمسية، إضافةً إلى توفير المزيد من المراسم لطلبة الهندسة المعمارية، وافتتاح قسم للترجمة في التعليم المفتوح، وتحسين النقل إلى الكليات والمعاهد خارج المدينة، وشملت المداخلات العديد من الطروح التي تهدف إلى تحسين واقع جامعة طرطوس والخدمات التي تقدّمها لطلبتها والتعجيل بإنجاز مبانيها وكلياتها.

رئيس مكتب الشباب، الرفيق هيثم عاصي، عضو قيادة الفرع، قدّم عرضاً حول المستجدات والتطورات السياسية على الساحات العربية والإقليمية والدولية، مؤكداً أن سورية تحقق الانتصارات بفضل تضحيات شعبنا وجيشنا وحكمة قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد.

من جهته، رئيس جامعة طرطوس د.محمد عباس، استعرض الإجراءات المتخذة لتحسين الواقع التعليمي والإداري في الكليات والمعاهد الجامعية ومراحل إنجاز بناءي الهندسة التقنية والآداب في الموقع العام، وترميم مبنى الآداب الحالي، مؤكداً أن العمل جارٍ بالتعاون مع وزارة التعليم العالي للعمل على افتتاح كليتي الحقوق والزراعة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي بعد الاختبار المبدئي لموقعهما في حي الطليعة.

وأشار رئيس الجامعة إلى افتتاح درجتي الماجستير والدكتوراه في جميع الكليات وأغلب الأقسام، باستثناء الكليات الطبية، مشدّداً على أن جامعة طرطوس كانت سبّاقةً في نشر الكتاب الجامعي والمحاضرات إلكترونياً، وضمان الشفافية وإطلاع الطالب على مواقع الخطأ.

من ناحيته، عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل والمواصلات بمجلس المحافظة، آصف حسن، أكد أن تحسين النقل بين الكليات والمعاهد البعيدة مسألة وقت، ويتم العمل على تفعيل تقنية المسارات الإضافية لتشغيل المزيد من الرحلات في باصات النقل الداخلي لتأمين وتيسير تنقل الطلبة من وإلى جامعاتهم بأيسر السبل.

ولفت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة سورية، الرفيق عمر الجباعي، إلى أن العمل جارٍ على أتمتة الكتب الجامعية والمحاضرات وكل ما يهمّ الطلاب من خدمات.

بدوره، الرفيق همام كناج، رئيس اتحاد طلبة طرطوس، قدّم عرضاً لما حقّقه الفرع خلال عام، لافتاً إلى جهود الطلبة المتطوّعين في تجهيز القوافل الإغاثية وإيصال المعونات إلى المحافظات المنكوبة نتيجة الزلزال.

حضر المؤتمر مدير أوقاف طرطوس عبد الله السيد، ونائبا رئيس الجامعة أديب برهوم، ومحمد غانم، ونقيب معلمي الجامعة يوسف العلي، وعدد من رؤساء النقابات والمنظمات.