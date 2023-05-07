مواجهة صعبة لتشرين أمام الشباب السعودي في البطولة العربية

يخوضُ ممثل كرتنا فريق تشرين مباراة مهمّة عندما يلاقي عند الثامنة والنصف من مساء اليوم فريق الشباب السعودي في ذهاب المرحلة الثانية من الدور الأول لمسابقة بطولة الأندية العربية لكرة القدم.

المباراة التي ستُقام على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض ستعتبر افتراضياً على أرض تشرين، كما أن مباراة الإياب ستقام يوم الخميس المقبل على الملعب نفسه، حيث كانت إدارة نادي تشرين كشفت في وقت سابق أنها حاولت أن تقام المباراة الأولى في مكان آخر لكن صعوبة الاستضافة اللوجستية والمالية وروزنامة الاتحادين العربي والسعودي حالت دون ذلك.

وبعيداً عن عاملي الأرض والجمهور اللذين سيصبّان في مصلحة الفريق السعودي، فإن المهمّة تبدو صعبة للغاية من الناحية الفنية، خاصة وأن فريق الشباب يحتلّ وصافة الدوري السعودي ويضمّ في صفوفه محترفين على مستوى عال جداً، أبرزهم لاعب منتخب الأرجنتين إيفر بانيغا ولاعب منتخب بولندا غريغورز كريشوياك إضافة للمهاجم الغابوني أرون بوبندزا، ويقوده المدرّب الإسباني فيسينتي مورينوز.

أمام كلّ ماسبق فإن ممثل كرتنا وبطل الدوري في المواسم الثلاثة الماضية من المؤكد أنه لن يكون خصماً سهلاً، فالبحارة قدّموا خلال مباراتي المرحلة الأولى من البطولة أمام المريخ السوداني وجبتين كرويتين دسمتين كان فيهما التصميم والإرادة كلمة السرّ في تجاوز منافس يمتلك إمكانيات كبيرة.

مدرّب فريق تشرين محمد عقيل أكد خلال المؤتمر الصحفي أن المباراة مهمّة أمام فرق كبير يمتلك لاعبين على مستوى عالٍ ينافس على الصدارة في الدوري السعودي، مضيفاً: فريقنا متميّز أيضاً وحقق الدوري لثلاث مرات متتالية، ولدينا إرادة وتصميم لتقديم مباراة تليق بسمعة الكرة السورية ونادي تشرين.

يُذكر أن المتأهل من هذه المواجهة سيلعب في الدور الثاني ضمن المجموعة الثالثة التي تضمّ فريقي الزمالك المصري والنصر السعودي، إضافة للمتأهل من مواجهتي الاتحاد المنستيري التونسي والمحرق البحريني.

المحرر الرياضي