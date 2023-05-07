12 ميدالية حصيلة منتخب سورية في “غرب آسيا للمبارزة”

ففي اليوم الأخير للبطولة والمخصص لمباريات الفرق حقق منتخبنا خمس ميداليات (فضية وأربع برونزيات) بفئة الإناث في سلاحي السابر والآيبيه، فيما نالت فئة الذكور برونزية واحدة في سلاح السابر.

وكانت بقية الميداليات قد جاءت في مسابقات الفردي عبر لاعبنا يوشع صقير الذي نال فضية سلاح الآيبيه لفئة تحت سنة وغزل دبيات برونزية سلاح السابر لتحت سنة، وتالا الجردي برونزيتي سلاح الآيبيه والسابر لفئة تحت 11 سنة ورئمان منير برونزية سلاح السابر لفئة تحت 13 سنة ويوسف الجردي برونزية سلاح السابر لفئة تحت 13 سنة ذكور.