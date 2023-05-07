8-مايو-2023

جريدة البعث

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البعث أونلاين 

12 ميدالية حصيلة منتخب سورية في “غرب آسيا للمبارزة”

بشار المحمد

حقق منتخب سورية للمبارزة 12 ميدالية (فضيتان و10 برونزيات) في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية التي اختتمت منافساتها في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة 10 منتخبات.

ففي اليوم الأخير للبطولة والمخصص لمباريات الفرق حقق منتخبنا خمس ميداليات (فضية وأربع برونزيات) بفئة الإناث في سلاحي السابر والآيبيه، فيما نالت فئة الذكور برونزية واحدة في سلاح السابر.

وكانت بقية الميداليات قد جاءت في مسابقات الفردي عبر لاعبنا يوشع صقير الذي نال فضية سلاح الآيبيه لفئة تحت سنة وغزل دبيات برونزية سلاح السابر لتحت سنة، وتالا الجردي برونزيتي سلاح الآيبيه والسابر لفئة تحت 11 سنة ورئمان منير برونزية سلاح السابر لفئة تحت 13 سنة ويوسف الجردي برونزية سلاح السابر لفئة تحت 13 سنة ذكور.

 

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