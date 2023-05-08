إزالة التعديات عن الأملاك العامة بحماة

أطلقت محافظة حماة حملة لإزالة الإشغالات والتعديات عن الأملاك العامة (بسطات، تجاوز المساحة المخصصة للأكشاك)، وذلك في كافة أحياء مدينة حماة.

وبين رئيس مجلس مدينة حماة المهندس مختار حوراني، أنه تمت إزالة الإشغالات غير النظامية والتعديات والبسطات غير المرخصة عن الأملاك العامة في شارع الحاضر الكبير وحي الحميدية وشارع قهوة جلاله وحي البارودية والمنطقة المحيطة بمديرية الشؤون المدنية وشارع سعيد العاص وحي الصابونية وحي جنوب الملعب وشارع صلاح الدين، موضحاً أن العمل مستمر لإزالة كافة الإشغالات المخالفة في كافة أحياء المدينة.

وذكر حوراني أنه تمت إزالة المظلات المعدنية و التجاوزات الثابتة والأكشاك المخالفة، إضافة إلى تنظيم ضبوط بحق الإشغالات غير المرخصة.

وأضاف حوراني أنه تم إعطاء مهلة لأصحاب الإشغالات المرخصة حتى نهاية العام الجاري لإزالة إشغالاتهم.

يشار إلى أن مجلس المدينة يعمل على تأمين تجمعات للأكشاك كأسواق شعبية مع نهاية العام الجاري 2023، حيث سيتم تخصيص ساحات بديلة لهذه البسطات أو البائعين المتجولين ليكونوا موجودين بشكل منظم.