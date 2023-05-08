استكمال إجراءات هدم الأبنية المتضررة من الزلزال في اللاذقية

اللاذقية- مروان حويجة

أفردت محافظة اللاذقية اجتماعاً موسّعاً لاستكمال إجراءات هدم المباني المتضررة جراء الزلزال ولوضع برنامج عمل لهدم بقية الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط بعد إتمام الإجراءات القانونية حيالها. وعرض الاجتماع الذي ترأسه المحافظ المهندس عامر إسماعيل هلال أولويات العمل واستكمال الإجراءات القانونية المتعلّقة بكل مبنى، بما فيها ضبوط الوحدات الشرطية وموافقة أصحاب العقارات لدى الكتّاب بالعدل والقرارات الصادرة عن مجالس الوحدات الإدارية بناء على تقارير لجان السلامة العامة.

وناقش المشاركون في الاجتماع الإجراءات المتعلّقة بترحيل الأنقاض، وما يتعلق بالملكيات العائدة لأصحاب العقارات والمواد الناجمة عن الهدم والترحيل ومكان الترحيل النهائي.

واستمع المحافظ هلال من مديري فروع الشركات العامة على المعوقات التي تعترضها من حيث توفر الآليات الهندسية اللازمة، وخاصة للمباني الملاصقة لأبنية سليمة ومستلزمات تشغيل الآليات، مؤكداً أن المحافظة تحرص على تسريع إجراءات التعاقد وإعطاء الشركات حقوقها. وشدّد المحافظ على اتباع معايير وعوامل السلامة العامة وفق حالة كل بناء من إغلاق طرقات وإخلاء مبانٍ مجاورة واستخدام الأشرطة التحذيرية ومتطلبات أمن وسلامة العمّال، كما طلب وضع آلية تنسيق دوري مع المحافظة من حيث تقدّم سير الأعمال في كلّ موقع.

شارك في الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي وأمين عام المحافظة ومديرو المؤسّسات المعنية ورئيسا مجلسي مدينتي اللاذقية وجبلة ومديرة الشؤون الفنية بالأمانة العامة للمحافظة.