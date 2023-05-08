الجيش الروسي يقضي على 625 مسلّحاً أوكرانياً ويسقط 15 مسيّرة

موسكو- سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن نحو 625 مسلحاً أوكرانياً قُتلوا، ودمُرت العديد من مراكز ومستودعات القوات الأوكرانية خلال العمليات التي قامت بها قواتها خلال الساعات الماضية.

ففي اتجاه كوبيانسك، تم إحباط أنشطة مجموعتي تخريب واستطلاع أوكرانيتين في منطقة خاركوف، والقضاء على ما يصل إلى 55 جندياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث دبابات وخمس مركبات قتالية مدرّعة، إضافة إلى مدفع هاوتزر “دي30”.

وفي اتجاه كراسنو ليمانسك، قُتل أكثر من 70 جندياً أوكرانياً، ودمّرت ثلاث مركبات قتالية مدرّعة، ومدفع ذاتي الحركة “أكاتسيا”، ومدفع “دي20”.

وفي اتجاه دونيتسك، واصلت مفارز الاقتحام شنّ هجوم في الجزء الغربي من مدينة أرتيموفسك في جمهورية دونيتسك الشعبية مدعومة بوحدات محمولة جواً، بينما بلغت خسائر القوات الأوكرانية أكثر من 380 جندياً ومرتزقاً أجنبياً، إضافة إلى تدمير دبابة وأربع مركبات قتالية مدرعة، وست مركبات عسكرية ومدفع ذاتي الحركة “أكاتسيا” ومدفعي “دي20″ و”دي30”.

وفي مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدمير مستودعين للذخيرة للواء الهجوم الجوي الآلي 54 واللواء 80 التابعين للقوات الأوكرانية، أما في اتجاهي جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقتل ما يصل إلى 70 جندياً أوكرانياً ودمّرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة وشاحنتان صغيرتان ومدافع هاوتزر “دي20″، إضافة إلى ذلك تم تدمير مستودعي ذخيرة للواء الهجوم الجبلي 72 و128 التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق من جمهورية دونيتسك الشعبية وكيروفو في منطقة زابوروجيه.

وفي اتجاه خيرسون، قُتل أكثر من 50 جندياً أوكرانياً، ودمّرت سبع مركبات عسكرية، إضافة إلى مدفع هاوتزر “مستا بي”.

ووجّه الطيران العملياتي والتكتيكي والجيش والقوات الصاروخية والمدفعية للمجموعات الروسية ضرباتٍ باتجاه 96 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات في 107 مناطق.

وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية يوم أمس 15 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين وزابوروجيه وخيرسون.

وأكدت الوزارة أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير 418 طائرة، و230 مروحية و4042 طائرة دون طيار و421 صاروخاً مضاداً للطائرات و9093 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و1096 مركبة قتالية من راجمات الصواريخ و4764 وحدة مدفعية ميدان ومدافع هاون، إضافة إلى 10059 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

من جهة ثانية، أعلن وزير الأمن القومي البولندي ماريوس بلاشتشاك أن بلده سلّم النظام الأوكراني 10 مقاتلات من طراز “ميغ 29”.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بلاشتشاك قوله بعد اجتماعه مع نظيره الكندي أنيتا أناند في أوتاوا: “إن هذا التسليم جاء ضمن الاتفاق مع الحكومة الألمانية التي سمحت لبولندا بإعادة تصدير طائرات “ميغ29″ إلى أوكرانيا كانت حصلت عليها برلين من موسكو قبل حل حلف وارسو”.

وفي نيسان الماضي أعلن الرئيس البولندي أندجي دودا عن خطة لتزويد أوكرانيا بـ14 مقاتلة “ميغ29″، وذلك ضمن إطار الدعم الغربي المستمر لنظام كييف، وهو ما اعتبرته موسكو عملاً عدائياً يؤدّي إلى تصعيد النزاع وتأجيجه.