الشعب الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها.. ساعاتي: تطوير العمل الحزبي بآليات ترتقي إلى موقعه في المجتمع

البعث – محافظات

تواصل الشعب الحزبية عقد مؤتمراتها السنوية في المحافظات، حيث طغت المداخلات التنظيمية والخدمية والعلمية على معظم الطروحات.

ففي اللاذقية (مروان حويجة)، عقدت الشعبة الحزبية الأولى في جامعة تشرين، وشعبة المنطقة الثانية مؤتمريهما، وقدّم أعضاء المؤتمر مداخلاتهم ومقترحاتهم حول تأمين متطلبات العمل الحزبي، وعدد من المطالب التعليمية والبحثية.

الرفيق الدكتور عمّار ساعاتي، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتب الشباب، نقل إلى أعضاء المؤتمر تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام للحزب، وتمنيات قيادة الحزب بالنجاح للمؤتمر.

وأكّد الرفيق ساعاتي أنّ جامعاتنا أثبتت دورها الفاعل والثابت على الرغم من كل ظروف وتحديات الحرب الظالمة على سورية، فكان ثبات منظومة التعليم الجامعي إنجازاً حقيقياً، وهذا يحتّم التطلع دائماً نحو تحقيق المزيد من التقدّم والتطور بما يلبّي الطموح.

ودعا الرفيق ساعاتي إلى تكثيف الجهود المخلصة لتطوير العمل الحزبي بأفكار وآليات ترتقي إلى دور وموقع الحزب في المجتمع، والحرص المستمر على طرح كل القضايا الحزبية لأجل إغناء الحياة الحزبية بكل جوانبها، موضحاً أنّ الحوار البنّاء والمناقشات والآراء هي المنطلق والأساس في كلّ ما يتم إقراره.

بدوره عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبي، الرفيق الدكتور جورج الريّس، ناقش التقارير المقدّمة من الشعبة، مؤكداً على دور الجامعات بوصفها مراكز تنوير و صناعة للعقول.

الرفيقة الدكتورة ميرنا دلالة، أمين فرع جامعة تشرين، أشارت إلى ما تمثّله المؤتمرات السنوية، ودورها في الوقوف على التحديات والمعوقات للخروج بمقترحات وإجراءات فعلية.

رئيس جامعة تشرين، الرفيق د.بسام حسن، أجاب على التساؤلات المطروحة في ما يخص الجوانب التعليمية والإدارية والبحثية.

من ناحيته، أكد الرفيق المهندس هيثم إسماعيل، أمين فرع اللاذقية للحزب، أنّ القضايا المطروحة في المؤتمر ستلقى جلّ الاهتمام من قيادة الفرع، وسيتم العمل على معالجتها وفقَ الإمكانات المتاحة.

بدوره، محافظ اللاذقية، الرفيق المهندس عامر هلال، استعرض الواقع الخدمي في المحافظة والإجراءات التي تتم متابعتها بما يخصّ شؤون المتضررين من الزلزال.

وفي حمص (سمر محفوض – صديق محمد)، عقدت شعبة المدينة الثانية مؤتمرها السنوي بحضور الرفيق عمر حورية، أمين الفرع، والرفيقان عضوا قيادة الفرع، ميلاد عزام رئيس مكتب التنظيم، وإياد ظفرور رئيس مكتب الإعداد والثقافة والإعلام.

و تلخصت الطروحات التي قدمها الرفاق بدعم الزراعة والمزارعين، وتحسين الواقع الخدمي والمعيشية، وربط الشعب والفرق مع الفرع عبر شبكة حاسوب خاصة.

الرفيق حورية أكد على أهمية هذه المؤتمرات، لافتاً إلى ضرورة استثمارها وطرح ما يفيد جماهير الحزب واقتراح الحلول، فالرفيق البعثي من أهم واجباته الإشارة إلى الخلل والسعي لإصلاحه.

كذلك استعرض الوضع السياسي على الصعيد الداخلي والعربي والدولي.

بدوره الرفيق ميلاد عزام، أكد أن الفرع أمّن التجهيزات الضرورية للربط مع الشعب والفرق، بانتظار البرنامج الجديد المعدل من القيادة.

من جهته، الرفيق إياد ظفرور أكد على تلازم الثقافة والسياسة، لافتاً إلى أن المؤتمرات فرصة لمعالجة السلبيات والاهتمام بدفع الرفاق نحو التميز.