تطوير البرامج والمناهج في العمل البحري

اللاذقية – مروان حويجة

أوضح مدير عام المؤسّسة العامة للتدريب والتأهيل البحري المهندس محمد أحمد أنّ المؤسسة تعمل على تحقيق التلازم بين المنهاج النظري والبرنامج العملي التدريبي ضمن خطة عمل الأكاديمية السورية للتدريب البحري، وذلك برفد المحاضرات النظرية ببرنامج تدريبي عملي، حيث يتمّ تأهيل الطلاب يومي الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع، إضافة إلى التدريب في مخابر المؤسّسة.

ولفت أحمد إلى أنّ العمل يجري حالياً على توقيع اتفاق بين المؤسّسة وجامعة تشرين لرفع سويّة التدريب والتعليم في الأكاديمية، وتطوير المناهج وتبادل التدريب العملي في مخابر كلا الجهتين وغيرها ممّا يخدم العمل البحري، مبيناً أنّ المؤسّسة نفّذت خطتها الإنتاجية خلال الربع الأول من العام 2023م وتستهدف استمرار رفع سويّة المتدربين والطلاب ومتابعة خريجيها، مشيراً إلى أن المؤسّسة تتحضر للامتحانات العملية للطلاب في الأكاديمية خلال شهر حزيران القادم، ويتبعها في شهر تموز الامتحانات النهائية، كما تستمر المؤسسة بتطوير مناهجها وأساليب التدريس والتدريب بوجود مدرّبين مختصين مؤهلين ذوي كفاءة عالية.