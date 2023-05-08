توقعات بإنتاج 33 ألف طن من الشوندر السكري في الغاب

توقعت الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بمحافظة حماة إنتاج أكثر من 33 ألف طن من محصول الشوندر السكري، في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة خلال الموسم الحالي.

وأوضح المهندس وفيق زروف مدير الثروة النباتية في الهيئة أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول الشوندر بلغ 855 هكتاراً من الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 1392 هكتاراً، مبيناً أنه تم إتلاف مساحة 24 هكتاراً كانت مزروعة بالمحصول من قبل الفلاحين بعد تضررها، جراء الرياح العاصفة والظروف الجوية التي تعرضت لها المنطقة، وأدت إلى تضرر بعض المساحات وخاصة المتأخرة بالزراعة.

ولفت إلى أن الكشوفات الأولية للمهندسين والفنيين الزراعيين على مختلف الأراضي المزروعة بالشوندر السكري في الغاب، أظهرت أن مساحة 475 هكتاراً من المحصول حالتها جيدة، ومساحة 340 هكتاراً حالتها وسط، فيما تم تقييم مساحة 17 هكتاراً أنها ضعيفة، مشيراً إلى أن التقديرات الأولية تدل على إنتاج 40 طناً من الشوندر للهكتار الواحد.