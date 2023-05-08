حضور خجول في مؤتمر غرفة حماة

حماة – البعث

عقدت الهيئة العامة لغرفة تجارة حماة مؤتمرها السنوي وسط حضور خجول وذلك بعد اشتراط الغرفة الحضور لمن سّدد اشتركاتهم السنوية.

وتركزت المداخلات على ضرورة إنشاء محطة طاقة بديلة تكون مشتركة بين الغرفة وأعضاء الغرفة سيما في منطقة مصياف والاستفادة من الطاقة الريحية.

كما طالبت المداخلات بتفعيل عمل لجنة صندوق التكافل الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن التجار في دفع رسوم السجل التجاري والتأمينات الاجتماعية .

أمين فرع الحزب المهندس اشرف باشوري أشاد بدور بعض التجار خلال كارثة الزالزال لما قدموه من مساعدات ودورهم في تنشيط الواقع الاقتصادي.

رئيس الغرفة يوسف الأصفر أشار إلى الحاجة لتطوير الأنظمة والقوانين التي تهم جميع الأنشطة الاقتصادية بما يخدم النشاط الاستثماري وخاصة في ظل هذه الظروف والحصار الظالم، داعياً المحافظة والجهات المعنية إلى تذليل كافة الصعوبات أمام التاجر لدفعه على المساهمة المجدية في عملية التنمية.

وبدوره لفت أمين سر الغرفة الدكتور محمد ظافر الكوكو إلى متابعة مشروع بناء مقر الغرفة الجديد القائم في حي الزنبقي علماً أن المشروع مؤلف من ١٥ طابقاً.

بدوره مهند خليل رئيس لجنة تجار مصياف اكد على ضرورة معالجة موضوع المنطقة الصناعية سيما بعد استملاكها بنسبة ٧٠ بالمئة وإعادة تفعيلها بعد توقف العمل بها منذ ١٥عاماً فضلا عن منح تسهيلات لدفع رسوم التأمينات والسجل التجاري ضمن مقر لجنة تجار مصياف لتخفيف أعباء السفر على التجار