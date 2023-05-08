حضور قوي للمبارزة في بطولة غرب آسيا

إنجاز نوعي حققه منتخبنا الوطني للمبارزة عندما حصد 12 ميدالية ملونة (فضيتان و10 برونزيات) ضمن مشاركته في بطولة غرب آسيا للفئات العمرية والتي أُقيمت في العاصمة الأردنية عمّان، ليكرّس منتخبنا نفسه رقماً صعباً في المنطقة بعد توالي إنجازاته خلال العامين الماضيين في البطولات العربية والقارية، وليس آخرها الميداليات السبع في البطولة العربية.

البطولة عرفت منافسة قوية جداً، وخاصة مع وجود منتخبات ذات باع طويل في اللعبة وتملك إمكانيات ضخمة، ولاسيما في ظلّ الارتفاع الكبير لتكاليف اللعبة لناحية التجهيزات، ويعوّل اتحاد اللعبة على هذا الجيل الجديد من اللاعبين الموهوبين، وإن دلّ هذا الإنجاز على شيء فهو العزيمة الكبيرة التي يتحلّى بها اللاعبون ومدرّبوهم ومن ورائهم اتحاد اللعبة من أجل ترك بصمة في كلّ مشاركاتها.

وشهد اليوم الأخير للبطولة والمخصّص لمباريات الفرق تحقيق منتخبنا 5 ميداليات (فضية وثلاث برونزيات) عن طريق فئة الإناث في سلاحي السابر والآيبيه، فيما نالت فئة الذكور برونزية واحدة في سلاح السابر، أما بقية الميداليات فجاءت في مسابقات الفردي، حيث توّج لاعبنا يوشع صقير بالميدالية الفضية لسلاح الآيبيه لفئة تحت 13 سنة، فيما نالت لاعبتنا غزل دبيات الميدالية البرونزية في سلاح السابر تحت 15 سنة، وحصلت لاعبتنا تالا الجردي على برونزيتي سلاح الآيبيه والسابر لفئة تحت 11 سنة للإناث، وتوّجت لاعبتنا رئمان منير ببرونزية سلاح السابر لفئة تحت 13 سنة إناث، فيما نال لاعبنا يوسف الجردي برونزية سلاح السابر لفئة تحت 13 سنة ذكور.

سامر الخيّر