حي جبرين في حماة بلا مياه منذ عشر سنوات

حماة – ذكاء أسعد

يعاني مواطنو حي مزارع جبرين التابع لمحافظة حماة من غياب المياه عن حيّهم منذ أكثر منذ عشر سنوات. وقد أوضح نايف المصري عضو لجنة الحيّ أن ما يزيد عن 120 عائلة لا تصلهم المياه مطلقاً منذ أعوام طويلة، ما يضطرهم لشراء صهاريج المياه بأسعار مرتفعة، إضافة إلى عدم وصول المياه إلى مدرستي الحيّ، علماً أنه تمّ تقديم العديد من الكتب والمراسلات لمؤسّسة المياه عن طريق لجنة الحيّ وبعض أسر الشهداء ولكن دون جدوى وعود كثيرة من دون تنفيذ، أو اتباع مبدأ “التطنيش” في بعض الأحيان الأخرى، حسب قوله.

معاون مدير مؤسّسة المياه المهندسة سوسن عرابي، أكدت أن المشكلة الرئيسية هي الكهرباء، وعلى اعتبار أن الحيّ يروى من حي الصواعق الذي يتواجد فيه العديد من الخطوط المعفاة من التقنين، إذ يتعرّض خط الضخ للعديد من المخالفات، فقد تمّ التنسيق مع المحافظة لإزالة هذه المخالفات لكنها عادت مجدداً، علماً أن المؤسّسة تسعى لإيجاد حلول للحيّ عن طريق خطوط معفاة من التقنين لبعض آباره، خاصة وأن ازدياد القاطنين بالحي مؤخراً أدى لتفاقم الأزمة.