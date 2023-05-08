8-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

روسيا وقرغيزستان تتفقان على اتباع سياسة أمنية منسقة

طلال الزعبي

موسكو- سانا

أعلنت الرئاسة الروسية اليوم أن روسيا وقرغيزستان اتفقتا بصفتهما حليفين في منظمة معاهدة الأمن الجماعي على اتباع سياسة أمنية منسقة.

ونقلت سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للرئاسة الروسية قولها في بيان: إن رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وصدير جباروف أكّدا خلال اجتماعهما في موسكو اليوم أهمية تطوير المنشآت العسكرية الروسية في قرغيزستان، بينما شدّد بوتين على أن العلاقات بين روسيا وقرغيزستان آخذة في الازدياد، معرباً عن ثقته في أن هذا الاتجاه سيكتسب زخماً.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن حجم التداول التجاري بين البلدين زاد بنسبة 37 بالمئة خلال العام الماضي، كما أن روسيا هي أكبر مستثمر مباشر في قرغيزستان، معرباً عن ثقته بأن العلاقات ستزداد تطوراً في الفترة المقبلة.

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