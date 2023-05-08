فريق الحرية يحسم الديربي الحلبي لمصلحته ويشترك في الصدارة

حلب- محمود جنيد

حقّق فريق الحرية فوزه الأول ضمن منافسات الدور الثاني من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (المجموعة الشمالية)، على حساب جاره عفرين بهدف دون مقابل سجله رأفت مهتدي من متابعة رأسية عند الدقيقة 74 من المباراة التي أقيمت على ملعب السابع من نيسان بحلب.

وبهذا الفوز اعتلى الحرية الذي تعادل في الجولة الأولى مع الساحل بهدفين لكلّ فريق صدارة المجموعة بالشراكة مع شرطة حماة بعد أن رفع رصيده إلى أربع نقاط.

البعضُ من جمهور الحرية تحفظ على الأداء غير المرضي للفريق وانكفائه المبالغ فيه بعد تسجيل الهدف، عكس البعض الآخر الذي يرى أن تحقيق الفوز وحصاد النقاط هو الأهم، مع ضرورة التحضير بشكل جيد وتدارك جميع الثغرات والهفوات في مباراة الفريق المقبلة مع شرطة حماة، التي سيكون عنوانها فضّ شراكة الصدارة والاقتراب خطوة أخرى من التأهل للدور النهائي على طريق العودة إلى الأضواء المكان الطبيعي لأخضر الشهباء العريق.

من جانبه مدرّب الفريق مقوم عباس أثنى على عطاء اللاعبين بشكل عام وتمكنهم من الخروج بنقاط المباراة، وشكرهم والكادر المعاون وكلّ من ساهم بتحقيق الفوز.

وأشار عباس لـ”البعث” إلى أفضلية فريقه الذي استحق الفوز من وجهة نظره قياساً بالفرص التي سنحت له عبر الشوطين، وكان قادراً على زيادة الغلة إلى ثلاثة أو أربعة أهداف لو كان التركيز حاضراً في الثلث الأخير من شوط المباراة الثاني.

وأكد عباس أن التأهل لم يُحسم ومازال أمام الفريق بقية من مشوار، سيحاول فيه تقديم الأفضل لتجاوز كلّ مباراة بنجاح وصولاً إلى الهدف الذي يسعى إليه وهو العودة إلى الدرجة الممتازة.

من جهته أهدى هداف الفريق رأفت مهتدي الفوز لجمهور النادي الذي وصفه بالوفي والمخلص، وشكر اللاعبين على مردودهم وعطائهم وتعاونهم الذي أفضى لاعتلائه صدارة ترتيب هدافي دوري الدرجة الأولى، مؤكداً أن عودة الحرية إلى مكانه الطبيعي في الدرجة الممتازة مسألة وقت.