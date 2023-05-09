أرقام قياسية ومشاركة كبيرة في بطولة الجمهورية للقوة البدنية

اختُتمت في صالة رفع الأثقال بمدينة الفيحاء الرياضية بدمشق منافسات بطولة الجمهورية للقوة البدنية لفئات الرجال والشباب والناشئين التي أقيمت على مدى أربعة أيام وسط مشاركة كبيرة من مختلف المحافظات والهيئات.

رئيسُ اتحاد اللعبة زياد محمد أشار لـ”البعث” إلى أن البطولة شهدت تنافساً قوياً في أغلب الأوزان والفئات، فتمّ تحطيم عدة أرقام قياسية عبر مجموعة من اللاعبين الواعدين الذي سيشكّلون مستقبل اللعبة في المستقبل القريب، لافتاً إلى أن المشاركة الكبيرة في البطولة تدلّ على مدى توسّع أرضية اللعبة لتشمل كلّ المحافظات تقريباً.

وبيّن محمد أن البطولة كانت بمثابة سبر لقدرات وأرقام اللاعبين قبل المشاركة في البطولة العربية في لبنان خلال شهر تموز المقبل، حيث فتح الاتحاد مجال المشاركة للاعبين القادرين على تحقيق الميداليات وتتوفر فيهم الشروط الفنية والتنظيمية اللازمة.

وحول الانتقادات التي وُجّهت لطول مدة البطولة وبرنامجها، أكد محمد أن الاتحاد يسعى لتكون بطولاته على أعلى المستويات التنظيمية والفنية، لذلك قرّر وبالتشاور مع لجنة المسابقات أن تقام المنافسات على مدى أربعة أيام تفادياً للضغط والاستعجال الذي يؤدي لعدم إعطاء اللاعبين حقوقهم، كما أن توزيع المنافسات على الأيام الأربعة يوفر الفرصة لكلّ الكوادر، وخاصة الحكام، ليكونوا قادرين على إعطاء القرارات الصحيحة بعيداً عن التعب الناتج عن طول ساعات اللعب.

على صعيد النتائج تصدّر فريق ريف دمشق الترتيب العام لفئة الناشئين، تلاه فريق الجيش ثم حلب في المركز الثالث، وفي فئة الشباب جاء فريق الجيش أولاً، تلاه فريق الشرطة وحلّ فريق حلب ثالثاً، أما في فئة الرجال فتوّج فريق حلب بالمركز الأول متفوقاً على فريق الجيش الذي جاء ثانياً وفريق ريف دمشق الذي حلّ في المركز الثالث، فيما نال بطولة الأوزان كلّ من اللاعبين:

وزن 53 كغ: فئة الناشئين سلوم محمد (الجيش)، فئة الشباب محمد نور قمند (حلب).

وزن 59 كغ: فئة الناشئين مجد الدقي (ريف دمشق)، فئة الشباب فراس عبيس (حماة)، فئة الرجال كفاح العلي (دمشق).

وزن 66 كغ: فئة الناشئين سعيد نعمان (دمشق)، فئة الشباب حيدر علوش (الجيش)، فئة الرجال أحمد فؤاد شحط (حلب).

وزن 74 كغ: فئة الناشئين مجد الحافي (ريف دمشق)، فئة الشباب عبد الرحمن عسلية (ريف دمشق)، فئة الرجال عمر الزين (حماة).

وزن 83 كغ: فئة الناشئين محمد رضوان الشامي (حماة)، فئة الشباب محمد خالد مارديني (دمشق)، فئة الرجال لؤي خضيرة (الجيش).

وزن 93 كغ: فئة الناشئين يزن آغا (دمشق)، فئة الشباب عمار ربيع (الشرطة)، فئة الرجال عبدالعزيز الدراج (القنيطرة).

وزن 105 كغ: فئة الناشئين فادي محمد (الجيش)، فئة الشباب فوزي المشرف (الجيش)، فئة الرجال أحمد عبدالله (الشرطة).

وزن 120 كغ: فئة الناشئين عبد الرحمن عنتابي (حلب)، فئة الشباب بهجت محمد (الجيش)، فئة الرجال وصفي شاويش (الشرطة).

وزن+ 120 كغ: فئة الشباب محمد وفا زيتوني (حلب)، فئة الرجال عبد الوهاب حمامي (حلب).