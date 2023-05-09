9-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق قبل بيانات التضخم الأمريكية

محمد عباس

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم قبل صدور بيانات التضخم الأمريكية التي يترقبها المستثمرون، بحثاً عن أدلة على مسار سياسة البنك المركزي الأمريكي.

وذكرت رويترز أن أسعار الذهب بقيت في المعاملات الفورية دون تغيير عند 2023.41 دولاراً للأوقية، فيما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب0.2 بالمئة إلى 2030.10 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 25.61 دولاراً للأوقية، كما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 1073.23 دولاراً، بينما انخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1548.58 دولاراً.

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