9-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

أخبار صحيفة البعث 

استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب اعتباراً من فجر الأربعاء

بشار المحمد

دمشق – سانا

أعلنت المؤسسة العامة للطيران المدني استئناف حركة النقل الجوي عبر مطار حلب الدولي اعتباراً من فجر يوم  الأربعاء بعد إصلاح الأضرار التي لحقت به نتيجة العدوان الإسرائيلي.

وأوضحت المؤسسة في بيان تلقت أن كوادرها بالتعاون مع الشركات الوطنية قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان، لافتةً إلى أنه يمكن لمختلف النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار إعادة ﺑﺮﻣﺠﺔ رحلاتها القادمة والمغادرة كالمعتاد.

وكان العدو الإسرائيلي نفّذ في الأول من الشهر الجاري عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ مستهدفاً المطار، وعدداً من النقاط في محيط حلب، أدى إلى استشهاد عسكري وإصابة خمسة آخرين ومدنيين وخروج المطار عن الخدمة.

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