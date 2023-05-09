الأهلي يستعيد حظوظه بالتتويج.. وإشارات استفهام حول التحكيم وأرضية الملاعب

حلب- محمود جنيد

بعد وقوعه في شراك التعادل مرتين متتاليتين وخسارته لأربع نقاط في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز لكرة القدم أدّت لابتعاده عن موقع الصدارة، استعاد أهلي حلب بصيصاً من أمل وحظوظ الفوز باللقب من نافذة تعادل المنافسين المباشرين الفتوة وجبلة في الجولة الفائتة.

مدير فريق الأهلي مجد حمصي أكد لـ”البعث” أن حظوظ فريقه قائمة للفوز باللقب وعزّزتها نتيجة التعادل بين المتصدّر والوصيف، مشيراً إلى التأثير السلبي لتعادلي الفريق الأخيرين مع كلّ من جبلة والطليعة تباعاً بسيناريوهات قاسية، إذ خسر النقاط المضاعفة أمام جبلة في اللحظات القاتلة وفرط بنقاط الطليعة مع أداء سيئ اقترن بالنتيجة المخيبة.

وانتقد مدير فريق أهلي حلب الأداء التحكيمي لمباراة فريقه مع الطليعة الذي حرمت رايته الأهلي من هدف صحيح 100% كان ليغيّر مجرى المباراة ويمنح فريقه الفوز ويثبت مسار الفريق في المنافسة، مضيفاً أن هذا الأداء التحكيمي ينسحب على مباريات أخرى مع محاباة فرق وظلم أخرى، ما يكرس واقعاً تحكيمياً يجب إعادة النظر فيه، كما وصف الحمصي أرضية الملعب التي أقيمت عليها مباراة فريقه مع الطليعة بالمعيبة، موجهاً رسالة إلى المعنيين في اتحاد الكرة مفادها بأن الدوري الممتاز حسب التسمية يحتاج لبنية تحتية منشآتية وملاعب ممتازة.

وحول مباراة الأهلي المقبلة مع الوثبة في الدوري، أكد الحمصي صعوبتها مع منافس يعتبر من أقوى فرق الدوري مع حظوظ متساوية بالنسبة للفوز باللقب، وبالتالي سيبقى فريقه يقاتل حتى اللحظة الأخيرة.