الحرارة إلى ارتفاع غداً

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…