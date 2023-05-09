9-مايو-2023

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

البعث أونلاين 

الحرارة إلى ارتفاع غداً

بشار المحمد

توالي درجات الحرارة ارتفاعها التدريجي لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل، مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي في طبقات الجو كافة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وسديمياً في المناطق الشرقية والبادية، وتكون الرياح متقلبة إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 30 / 15
المنطقة الجنوبية 30 / 15
المرتفعات الجبلية 22 / 10
المنطقة الوسطى 31 / 14
المنطقة الساحلية 26 / 16
المنطقة الشمالية 30 / 15
منطقة الجزيرة 29 / 16
المنطقة الشرقية 32 / 19
منطقة البادية 31 / 18

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