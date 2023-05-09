السعودية ترحّب باستئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية

الرياض- سانا

رحّبت المملكة العربية السعودية بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عُقد في القاهرة مؤخراً، استئناف مشاركة سورية في اجتماعات مجلس الجامعة.

وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري عقب جلسة لمجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود: إن المجلس رحّب بقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد في القاهرة استئناف مشاركة وفود حكومة الجمهورية العربية السورية في اجتماعات مجلس الجامعة، وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها.

وأوضح الدوسري أن مجلس الوزراء أكّد حرص المملكة على دعم الجهود كافة الرامية إلى التوصّل لحل سياسي للأزمة في سورية، بما يحافظ على وحدتها وأمنها واستقرارها وانتمائها العربي، ويحقّق الخير والنماء لشعبها الشقيق.

من جهتها، أكّدت صحيفة الوطن العمانية في افتتاحيتها اليوم أن العودة السورية إلى الجامعة العربية تمثّل مراجعة للمواقف والسياسات العربية الخاطئة المتخذة طوال ما يزيد على العقد ضد سورية.

وأشارت الصحيفة إلى أن “المنطقة العربية تمرّ بمرحلة دقيقة ومفصلية في تاريخها تحتاج إلى تكاتف دولها الشقيقة وتعاضدها أكثر من أي وقت مضى، نتيجة تكالب الأزمات والمشكلات التي طالت كل دول المنطقة، وخصوصاً في العقد الأخير، وخلقت فجواتٍ نفذت منها أطراف تريد الشر بدول المنطقة، وحدثت انقسامات كان لها تبعات كبرى عانت منها الشعوب العربية، ما جعل هذه الدول تقتنع بوحدة المصير والقفز على المصالح الضيقة، والعمل على إيجاد حلول ناجعة تعيد الأمن والاستقرار للمنطقة”، لافتة إلى أن أولى تلك الخطوات هي عودة قلب العروبة النابض سورية إلى جامعة الدول العربية وهو ما سيكون له مردود كبير يصبّ في مصلحة كل الدول العربية، وفي مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لشعوبها.

وشدّدت الصحيفة على أن العودة السورية خطوة ننطلق بها ومنها نحو آفاق من التعاون العربي، الذي يخلق موقفاً عربياً واحداً يعطي ثقلاً للعمل العربي، ويجعل القرار العربي مسموعاً ليس فقط على الصعيد الإقليمي، بل سيتخطى ذلك إلى النطاق العالمي، فما تملكه دول المنطقة من قدرات ومقوّمات يجعل منها رقماً صعباً ليس في صياغة مستقبلها فحسب، بل تملك القدرة على حماية مصالحها عالمياً، إذا امتلكت الإرادة الوحدوية لتحقيق ذلك.