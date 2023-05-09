السيتي يبحث عن الانتقام من الريال في دوري الأبطال

يُفتتح مساء اليوم ذهاب الدور نصف النهائي لأقوى المسابقات الأوروبية للأندية، دوري الأبطال، حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره مانشستر سيتي الإنكليزي، بينما يواجه غداً إنتر الإيطالي جاره وغريمه الميلان، ويكتسب كلا اللقاءين ميزة تشدّ الجماهير أكثر من العادة، حيث يرغب المدرّب الإسباني للسيتي بيب غوارديولا فكّ عقدة الريال في المنافسة والتأهل على حسابه وتحقيق اللقب للمرة الأولى منذ مغادرته برشلونة.

وكانت كتيبته قد تأهلت إلى هذا الدور بعد قمة من العيار الثقيل ضد بايرن ميونخ الألماني، ففاز ذهاباً بثلاثيةٍ نظيفة، وتعادل إياباً بهدفٍ لمثله، وقبلها فاز على لايبزيغ الألماني بثمانية أهداف لهدف بمجموع المباراتين، بينما وصل الريال إلى نصف النهائي بعد تفوقه ذهاباً وإياباً بهدفين نظيفين على تشيلسي الإنكليزي، وقبلها على ليفربول الإنكليزي في دور الستة عشر بنتيجة 6-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وباستثناء إيدير ميليتاو لاعب الملكي لن يفتقد المدرّبان خدمات أيّ من لاعبيهم، بمن فيهم السفاح النرويجي هالاند هداف السيتزنز.

وفي المواجهة الثانية يتقابل قطبا مدينة ميلانو الإيطالية للمرة الأولى في البطولة الأوروبية بعد مباراة عام 2003 في نصف النهائي أيضاً، ونجح وقتها ميلان في التأهل للنهائي، بعد تعادلهما في اللقاءين 1-1، مستفيداً من الهدف الذي سجله خارج ملعبه، عبر نجمه الأوكراني أندري شيفشينكو، فيما التقيا بعدها ولكن في ربع النهائي عام 2005، واستمر تفوّق ميلان على إنتر، إذ هزمه بخماسية نظيفة بمجموع اللقاءين.

وسيكون ملعب سان سيرو مسرحاً للديربي الثالث هذا الموسم، حيث التقى الفريقان في الدوري الإيطالي وفاز ميلان ذهاباً والإنتر إياباً، كما أقصى النيراتزوري الروسونيري من كأس إيطاليا بثلاثيةٍ نظيفة.

أما عن الغيابات فقد تعرّض نجم نادي ميلان رافائيل لياو لإصابة في مباراة فريقه الأخيرة ضد لاتسيو، وتشير التقارير إلى صعوبة لحاقه بديربي ميلانو، فيما يعاني الإنتر من غياب المدافع السلوفاكي ميلان شكرينيار والظهير الألماني روبين غوسينس.

أرقام وإحصائيات

– يسيطر التكافؤ على تاريخ مواجهات ريال مدريد ومانشستر سيتي، حيث تقابل الفريقان في 8 مواجهات سابقة، حقق كلّ فريق 3 انتصارات، بينما حسم التعادل نتيجة مباراتين بينهما.

– يتصدّر كريم بنزيما قائمة هدافي مواجهات الفريقين برصيد 6 أهداف، يليه غابرييل جيسوس لاعب السيتي مسجلاً 3 أهداف في شباك الريال.

– لم يستطع أي فريق انكليزي الفوز على ريال مدريد في ملعبه بأكثر من مباراة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حيث حقّقت الأندية الإنكليزية 4 انتصارات من أصل 18 مباراة ضد الملكي (أرسنال- تشيلسي- ليفربول- مانشستر سيتي).

– تحمل مواجهة ميلان وإنتر الرقم 236 في مختلف البطولات والمنافسات المحلية والقارية، نجح إنتر في التفوق 87 مرة مقابل 79 مرة للروسونيري وتعادلا 69 مرة، سجل لاعبو الأزرق 326 هدفاً مقابل 310 أهداف للاعبي الأحمر.

– تواجه الفريقان 4 مرات من قبل على مستوى بطولة دوري أبطال أوروبا، فاز ميلان مرتين وسجل 6 أهداف وتعادلا مرتين ونجح إنتر في تسجيل هدف وحيد.