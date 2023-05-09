الشعب الحزبية تواصل عقد مؤتمراتها.. الهلال: جوهر حزب البعث يكمن في خدمة المجتمع

البعث – محافظات

تابعت الشعب الحزبية في عدد من المحافظات عقد مؤتمراتها السنوية لمناقشة العديد من الجوانب الخدمية والمعيشية والتربية، إضافة إلى المسائل التنظيمية والسياسية.

ففي القنيطرة (محمد غالب حسين)، عقدت شعبة الخطوط الأمامية مؤتمرها السنوي على مدرج المركز الثقافي العربي في القنيطرة، بحضور الرفيق المهندس هلال الهلال، الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي.

وافتتح الرفيق الهلال حديثه بنقل تحية ومحبة السيد الرئيس بشار الأسد، الأمين العام لحزب، إلى الرفاق أعضاء المؤتمر، وعبرهم إلى كل أبناء المحافظة.

وأشاد الأمين العام المساعد بأبناء محافظة القنيطرة المتشبثين بأرضهم.. الصامدين بقراهم بوجه الاحتلال الصهيوني.

وتابع الرفيق الهلال: إن ما نراه اليوم من توجّه عربي ودولي إلى سورية ما هو إلا ثمرة صمودنا وانتصارنا بحكمة قائدنا الرئيس الأسد الذي أصبح رمزاً للصمود والسيادة الوطنية.

واستعرض الرفيق الهلال آخر التطورات السياسية في المنطقة، وانعكاساتها الإيجابية على سورية، معلناً اقتراب تحقيق النصر المؤزر، ومشدداً على الإصرار على عودة الجولان السوري المحتل إلى حضن الوطن الأم سورية.

واستذكر الرفيق الأمين العام المساعد نجدة الشعب السوري والرفاق البعثيين للمواطنين الذين تضرروا من الزلزال في المحافظات، مثنياً على الجهود والإعانات التي قدمت للمتضررين.

وطالب الهلال مدراء الجهات المعنية الإسراع بتنفيذ المشاريع وتأمين الخدمات في ظل الإمكانات المتاحة.

أما في الجانب التنظيمي فأكدالرفيق الهلال أن واجب البعثي أن يكون قدوة في مجتمعه، لا أن يتحول من قيادي بعثي إلى موظف روتيني؛ فجوهر البعث يكمن في خدمة المجتمع، داعياً إلى تطوير العمل الحزبي، والتركيز على متابعة عمل الفرق والشعب الحزبية، كما نوه بأهمية التثقيف الذاتي للرفاق البعثيين، والاعتماد على الإعلام الحزبي الذي يقوم بدور كبير جداً.

بدوره، الرفيق ياسر الشوفي، عضو القيادة المركزية للحزب، رئيس مكتبي التنظيم والتربية والطلائع، أكد أنه من أهم واجبات الرفيق البعثي الإشارة إلى الخلل والسعي لاصلاحه، منوهاً بأهمية الاجتماعات الحزبية.

وتابع: على الجميع العمل والمتابعة المستمرة في جميع المفاصل لتحقيق النجاح والتميز في الأداء خدمةً للوطن، واحتراماً لأرواح الشهداء، وتقديساً لدماء الجرحى، ووفاءً وولاءً لسيد الوطن.

من ناحيته، أجاب الرفيق الدكتور خالد وليد أباظة، أمين الفرع، على مداخلات الرفاق أعضاء المؤتمر المتعلقة بالجانب الحزبي.

كذلك، أجاب الرفيق المهندس معتز أبو النصر، محافظ القنيطرة، على المداخلات المتعلقة بالواقع الخدمي .

وقد تركّزت المداخلات في المؤتمر على ضرورة إحداث مدرسة للإعداد الحزبي، والاستمرار بتثبيث العضوية الحزبية للرفاق الأنصار والعاملين، والسعي لأتمتة العمل الحزبي، وتوفير مستلزمات العمل الحزبي، وتأهيل مقرات الفرق، إضافةً إلى العديد من المطالب الخدمية والتربوية والصحية.

وفي حمص (سمر محفوض)، عقدت شعبة الباسل مؤتمرها السنوي بحضور الرفاق، عمر حورية أمين الفرع، والرفيق نمير مخلوف محافظ حمص، والرفيقان عزام ميلاد وحسام عودة عضوا قيادة الفرع .

وتركزت الطروحات على الجانبين السياسي، والتنظيمي، إضافةً إلى تحسين الواقع الخدمي والتشديد على المراقبة التموينية، ومغالجة مشكلات القطاع التربوي، والقطاع الزراعي.

وأكد الرفيق أمين الفرع أهمية ما طرحه الرفاق أعضاء المؤتمر حول مختلف الجوانب، ما يعكس دور المؤتمرات في المراجعة والتقييم و تقديم المقترحات بهدف متابعتها والعمل على معالجتها.

وشدد، على ضرورة تفعيل العمل الجماعي للارتقاء بالأداء بما يحقق مسيرة التطور والبناء.

بدوره الرفيق المحافظ، أكد على متابعة المحافظة الدائمة لجميع القضايا الخدمية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، لافتاً إلى أنه يتم تأمين المحروقات في المحافظة وفق الأولويات وللقطاعات الأساسية.