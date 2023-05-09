الصين ترد بالمثل وتقرر طرد القنصل الكندي

بكين – سانا

أعلنت الصين أنها قررت اعتبار القنصل العام لكندا في شانغهاي جنيفر لين لالوند شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك رداً على إجراء مماثل قامت به أوتاوا ضدّ الدبلوماسي الصيني، تشاو وي في تورنتو.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني: إن “الصين تُدين بشدّة تحرك الحكومة الكندية لإعلان دبلوماسي في القنصلية العامة الصينية في تورنتو شخصاً غير مرغوب فيه، وقدمت احتجاجاً شديد اللهجة إلى كندا بهذا الشأن”.

وأضافت الوزارة: إن “الصين ورداً على تحرك أوتاوا المجرد من المبادئ قررت إعلان لالوند شخصاً غير مرغوب فيه، وطلبت منها مغادرة البلاد في موعد لا يتجاوز الـ 13 من أيار الجاري، فيما تحتفظ بكين بحق اتخاذ مزيد من الإجراءات”.

وكانت السفارة الصينية لدى كندا أعلنت في وقت سابق أن الجانب الصيني سيتخذ إجراءات مضادة صارمة، وكل العواقب التي ستترتب على ذلك يتحمل مسؤوليتها الجانب الكندي.