9-مايو-2023

جريدة البعث

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القضاء على اثنين من متزعمي تنظيم (داعش) الإرهابي في درعا

طلال الزعبي

درعا- سانا

قضت الجهات المختصة في درعا على اثنين من أخطر المتزعمين في تنظيم “داعش” الإرهابي والمنفذين لعمليات الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة والاعتداءات المتكرّرة على المدنيين والعسكريين في مدينة درعا.

وذكر مصدر أمني لـ”سانا” أنه “من خلال المتابعة الدقيقة والملاحقة المستمرة لإرهابيي تنظيم “داعش” تم نصب كمين محكم لاثنين من أخطر المتزعمين في التنظيم هما الإرهابيان حسن الحايك ونبيل العبد الله والمنفّذان لعمليات الاغتيالات وزرع العبوات الناسفة والاعتداءات المتكرّرة على المدنيين والعسكريين في مدينة درعا”.

ولفت المصدر إلى أنه تم استهداف الإرهابيين والقضاء عليهما “بشكل مباشر بعد رصد ومتابعة تحرّكاتهما خلال قيامهما بمحاولة مراقبة بعض النقاط العسكرية، مستخدمين سيارة زراعية مسروقة للتمويه، وذلك في السهول الممتدة بين بلدات طفس وعتمان بريف درعا”.

وأضاف المصدر: تمّت مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزة الإرهابيين وبعضها “إسرائيلي” الصنع، وتضمّ أسلحتهم بنادق آلية ومسدسات حربية ورشاشاً من نوع “سونوبال”، مبيّناً أنه تم التعرف على هويات الإرهابيين المشار إليهما وهما نبيل العبد الله من قرية السحيلية، وحسن الحايك من مدينة طفس بريف درعا.

ولفت المصدر إلى أن وحدات الجيش العربي السوري والجهات المختصة مستمرة بكل طاقاتها وجهودها لتطهير محافظة درعا من كل أشكال الفوضى والإرهاب.

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