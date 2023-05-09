متتمات غذائية غير مراقبة تودي بحياة شقيقين

اللاذقية – مروان حويجة

أثارت وفاة الشقيقين الشابين المحامي نوار والمهندس كرم زيدان الجدل الواسع في اللاذقية في ظلّ ظروف وأسباب وفاتهما بفاصل نحو أربعين يوماً بين الفقيدين، ما جعل هذه الواقعة المؤلمة تتحوّل إلى قضية جدلية على نطاق واسع في محافظة اللاذقية للبحث عن تفسير لوفاة الشابين تتالياً بفترة قصيرة.

في متابعة “البعث” لهذه القضية كانت المحطة الأولى مع عمّ الشابين مأمون زيدان الذي أوضح أنّ “وفاة ابن أخي كرم جعلنا نبحث عن سبب لماحصل ولاسيما أنها جاءت بعد وفاة شقيقه”، مبيناً أن المرحوم نوّار كان يأخذ متممات غذائية ومن المعروف أنّ أغلب الرياضيين يتناولون متممات غذائية (بروتين) ومنهم المرحومين ولكن العلبة الأخيرة على ما يبدو مزوّرة لنوع معروف وقد تناولها كرم ومن بعده نوار.

ولدى سؤال نقيب أطباء اللاذقية الدكتور منذر بغداد أوضح أن سبب الوفاة يكمن في تناول متممات غذائية، وهذه المتممات يتم تناولها لتشكيل كتلة عضلية لدى الشباب الذين يتدربون عضليا، علماً أنّ المتممات مجهولة المصدر وخارج المراقبة وهذه المتممات لايجوز تداولها عشوائياً ولايجوز تناولها إلّا من خلال طبيب اختصاصي وأن تكون العبوات معروفة المصدر وواضحة المنشأ والتصنيع والحفظ وكل الشروط والمواصفات ومعايير الجودة والسلامة الصحية.

من جهته أشار رئيس فرع الاتحاد الرياضي العام في اللاذقية بسام زراوند إلى أنّ هذه المتممات يتم تناولها واستخدامها في البيوت الرياضية التدريبية المرخّصة أصولاً كمراكز تدريبية على الرياضة البدنية والقوّة وبناء الأجسام وغيرها، ولكن لايحق مزاولة العمل إلا من خلال مختصين وإعطاء وصفة أو تحديد مستحضر إلا من خلال اختصاصي وبالاستشارة الطبية الصحية المتعارف عليها المعمول بها وأن تكون المادة مراقبة صحية سواء من خلال مديرية الصحة ومنظمة الصحة العالمية ولايتم السماح بأي تجاوز نهائياً.