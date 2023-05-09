9-مايو-2023

جريدة البعث

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الوفد السوري المشارك في الاجتماع الرباعي يصل إلى موسكو

بشار المحمد

موسكو – سانا

وصل مساء الثلاثاء إلى موسكو وفد الجمهورية العربية السورية برئاسة الدكتور فيصل المقداد للمشاركة في الاجتماع الرباعي الذي سيعقده وزراء خارجية كل من سورية والاتحاد الروسي والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.

كذلك سيعقد الوفد السوري لقاءاتٍ ثنائية مع كل من الوفدين الروسي والإيراني، وسيؤكّد الوفد السوري ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية، وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافةً إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية، وعدم دعم الإرهاب.

ويضمّ الوفد السوري كلاً من الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، والدكتور بشار الجعفري سفير سورية في موسكو، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، والمستشار إهاب حامد من مكتب الوزير.

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