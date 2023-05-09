باقري كني: تفعيل الاتفاق النووي ممكن إذا توفرت الإرادة لدى الأطراف الأخرى

طهران – سانا

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني أن إعادة استئناف التنفيذ الكامل للاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الأطراف الأخرى، لافتاً إلى “أن هذه الفرصة ليست متاحة دائماً”.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” عن باقري كني قوله في تغريدة على “تويتر” في ذكرى إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خروج بلاده من الاتفاق النووي مع إيران: “وجهت أمريكا ضربة كبيرة لحكم القانون على المستوى الدولي بالانسحاب غير القانوني من خطة العمل الشاملة المشتركة قبل خمس سنوات.. ومنذ ذلك الحين لم تتمكن أمريكا من التعويض عن هذا الإجراء غير القانوني”.

وأضاف باقري كني: “ينبغي استئناف التنفيذ الكامل للاتفاق وأن يكون العنصر الأساسي فيه هو الرفع الفعال والدائم للحظر الجائر المفروض على إيران”.