بوتين في ذكرى النصر على النازية: الغرب يشن ضدنا حرباً حقيقية لكننا سنحمي شعب دونباس ووطننا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “أن أعداء روسيا يريدون تدميرها وإعادة كتابة نتائج الحرب الوطنية العظمى مدفوعين بإيديولوجية التفوق الإجرامية، لكننا نريد أن نرى العالم أكثر سلاماً وعدلاً واستقراراً للجميع”.

وقال الرئيس بوتين خلال كلمة بمناسبة الذكرى الـ 78 للنصر على النازية: ” إن الغرب يشن ضدنا حرباً حقيقية لكننا سنحمي شعب دونباس ووطننا”.

وأضاف الرئيس بوتين: إن الشعب الأوكراني أصبح رهينة لانقلاب نظام كييف وخطط الغرب التي هي سبب الكارثة الحالية في أوكرانيا.