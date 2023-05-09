بوتين: لن نسمح للغرب بتدمير روسيا

موسكو- سانا

أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الغرب يشنّ ضد بلاده حرباً حقيقية ويريد تدميرها، لكن روسيا لن تسمح بذلك وستحمي الوطن وشعب دونباس.

وقال بوتين في كلمة اليوم خلال العرض العسكري في الساحة الحمراء بموسكو احتفالاً بالذكرى الـ78 للنصر على النازية: “إن هذا العيد لأجدادنا ولأبنائنا الذين دافعوا عن الوطن وأنقذت تضحياتهم وشجاعتهم البشرية من النازية، واليوم تقف الحضارة العالمية من جديد أمام مثل هذا التحدّي، فقد اندلعت حرب حقيقية أخرى ضد وطننا ونحن كنا قد حاربنا الإرهاب الدولي وهزمناه، وسنحمي أيضاً سكان دونباس وسنضمن أمننا”.

وأوضح بوتين أن أعداء روسيا يريدون تدميرها وإعادة كتابة نتائج الحرب الوطنية العظمى مدفوعين بأيديولوجية التفوّق الإجرامية، حيث تثير نخب العولمة الغربية الصراعات والانقلابات الدموية وتزرع كراهية روسيا وتستخدم النازية، مبيّناً أنه بالنسبة لموسكو فإن أيّ أيديولوجية تفوّق غير مقبولة ولا توجد شعوب صديقة وغير صديقة في الغرب ولا في الشرق، كما أن موسكو تريد أن ترى مستقبل العالم أكثر سلاماً وعدلاً واستقراراً للجميع.

ولفت بوتين إلى أن الغرب يريد أيضاً تدمير الأسرة والقيم التقليدية التي تجعل الإنسان إنساناً، وكل ذلك من أجل الاستمرار في فرض إملاءاته وإرادته على الشعوب، موضحاً أن الغرب نسي ما الذي أدّت إليه مطامع النازيين بالسيطرة على العالم، ونسي مَن هزم هذا الشر الفظيع الشامل ووقف كجدار من أجل وطنه ولم يدّخر حياته من أجل تحرير شعوب أوروبا، حيث نسف النصب التذكارية للجنود الذين كانوا قد حرّروا البلاد من النازية، محاولاً تحريف نتائج الحرب العالمية الثانية ونسف نظام الأمن العالمي والقانون الدولي وخنق أيّ مراكز تنمية ذات سيادة.

وأشار بوتين إلى أن استعلائية الغرب ستتحوّل إلى مأساة، وهذا هو سبب الكارثة التي يعيشها الآن الشعب الأوكراني الذي أصبح رهينة لانقلاب نظام كييف ومخططات الغرب.

وأعرب بوتين عن تقديره البالغ لحضور قادة دول رابطة الدول المستقلة العرض العسكري في موسكو، وقال: “من المهم جداً أن يجتمع زعماء بلدان رابطة الدول المستقلة هنا في موسكو اليوم.. أرى في هذا موقفاً ممتناً تجاه إنجاز أسلافنا الذين قاتلوا معاً وانتصروا وهزموا الفاشية معاً.. كل شعوب الاتحاد السوفييتي ساهمت في تحقيق النصر المشترك وسنتذكر ذلك دائماً”، مضيفاً: إن “المعارك المصيرية بالنسبة لشعبنا كانت دائماً مقدّسة ونحن واثقون من الوصول إلى النهايات والنتائج الأخلاقية”.

وشارك في العرض العسكري أكثر من عشرة آلاف فرد و125 قطعة من المعدات العسكرية، وشهدت الساحة الحمراء مرور مدرعات من طرازي تيغر وتايفون أو ومنظومات صواريخ “اس 400” للدفاع الجوي، وناقلات جنود مدرّعة بي تي إر/82 آ وصواريخ عملياتية تكتيكية إسكندر/إم ومنظومات صواريخ أرضية متنقلة “يارس”، وكذلك ناقلات جند مدرّعة جديدة من طراز بوميرانغ.

ولم يشارك سلاح الجو الروسي في العرض هذا العام، وستُختتم الاحتفالات بيوم النصر بإطلاق ألعاب نارية في الساعة العاشرة مساء.