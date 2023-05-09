رئيس هيئة الوثائق العمانية: نسعى إلى توسيع التّعاون الثّقافي مع سورية

البعث أون لاين – نجوى صليبه

استضاف اتّحاد الكتّاب العرب الوفد العماني الذي يزور سورية، وخلال ندوة حوارية أقامها الاتّحاد بعنوان “الوثيقة التّاريخية وضرورة التّأهيل والحفاظ عليها”، بين رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في عمان الدّكتور حمد بن محمد الضّوياني، أن الهيئة تتبنى مشروعاً لإدارة نظام الوثائق، وحفظها، وحفظ إنجازات كلّ المؤسسات، والتّعريف بعمان.

وتابع: لقد أصدرنا بعض الكتب، ومجلة إلكترونية، ونعيد النّظر في معايير البحث والدّراسات.

وأضاف الضّوياني: نسعى لتقوية الرّوابط وتوسيع مجالات التّعاون الفكري والثّقافي والعلمي بين الهيئة وبين مؤسساتكم، ووقّعنا مذكّرة تعاون مع مؤسسة “وثيقة وطن” لحفظ التّراث الشّفوي، كما اطّلعنا على بعض الرّسائل الجامعية في جامعة دمشق التي تتحدّث عن عمان وتاريخها، ونسعى للحصول على نسخة منها لطباعتها.

بدوره، بيّن موسى الخوري مدير “مؤسسة وطن”، أن إدارة الوثائق موضوع مطروح على مستوى الدّولة، بهدف واسترجاعها وبناء أرشيف وطني.

وتابع: توج لقاؤنا مع “هيئة الوثائق والمحفوظات” بمذكّرة تفاهم لعدد من المشاريع التي سيتمّ العمل عليها بالشّراكة.

مضيفاً: نسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تقديم رؤية توثيقية شاملة، باتّجاه بناء تصوّر لتوجّه المؤسسة والجهات المختلفة، وتالياً تحويل الأفكار إلى واقع.

الدّكتور محمد الحوراني، رئيس اتّحاد الكتّاب العرب، أكّد ضرورة العمل المشترك والتّعاون مع مؤسسة “وثيقة وطن” ومستقبلاً مع “هيئة الوثائق والمحفوظات”.

وأضاف: نعتزّ بمواقف سلطنة عمان العروبية.

وأشار إلى الدور الهام لمؤسسة وثيقة وطن في توثيق تاريخ سورية وعلاقاتها الثّقافية والأدبية، حيث تعمل بطريقة لم نعهدها في كثير من المؤسسات، ولا سيّما فيما يتعلّق بالحرب على سورية، وهو عمل يتقاطع مع دور الاتّحاد؛ إذ أصدرنا كتاباً يوثّق للحرب بعنوان “حكايات أثيرة”، وكتاب “القدود الحلبية”، وثالث يتحدّث عن المشترك بين الأمثال السّورية والرّوسية، كما كلّفنا بقية فروع الاتّحاد بالعمل على الثّقافة والمشتركات في كلّ محافظة.

مضيفاً: نرحّب بأي تعاون بين الاتّحاد و”هيئة الوثائق والمحفوظات”، وكخطوة مبدئية يمكننا إقامة النّدوات والملتقيات المشتركة، وسنبدأ من مدينة القنيطرة، ونقيم الندّوة ذاتها في دمشق وعمان، ومن ثمّ نصدر هذه النّدوات في كتاب عليه شعار الاتّحاد والهيئة، ونحن في الاتّحاد بدأنا العمل على ذلك من خلال جريدة “الموقف الأدبي” الأسبوعية، إذ نعمل على إعداد عدد مخصص للحديث عن سلطنة عمان.