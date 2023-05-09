سورية تعرب عن تعازيها لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا إثر جريمة الاحتلال في قطاع غزة

دمشق- سانا

أعربت سورية عن أحر التعازي لأسر الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا إثر العدوان والجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة فجر اليوم، مجدّدة تأكيدها الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم في تغريدة على حسابها في “تويتر”: “أضافت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة إلى سلسلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها في فلسطين المحتلة، حيث أسفر العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 13 فلسطينياً كحصيلة أولية”.

وأضافت الوزارة: “لم تعُد كلمات الإدانة والاستنكار تكفي، فالمطلوب الآن اتخاذ إجراءات حقيقية لوضع حدّ لهذه المجازر الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين الذين يحاولون التغطية على أزماتهم الداخلية”.

وتابعت الوزارة: “تتقدّم سورية بأحر التعازي لأسر الشهداء، وتكرّر وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتؤكّد أن مثل هذا السلوك الإجرامي لن يزيدها إلا تمسّكاً بهذا الموقف، ولن يؤدّي إلا إلى زيادة عزيمة الشعب الفلسطيني الصامد في متابعة نضاله حتى نيل حقوقه كاملة”.