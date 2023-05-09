قمة الدوري خيبت الآمال والمجد خسر فرصة ذهبية

ناصر النجار

جرت أمس ثلاث مباريات لحساب الأسبوع السابع من إياب الدوري الكروي الممتاز فانتهت مباراة القمة بين الفتوة وجبلة إلى التعادل الإيجابي بهدف لهدف، وبالنتيجة نفسها انتهت مباراة حمص بين الكرامة والطليعة، بينما خسر المجد أمام حطين بثلاثة أهداف دون مقابل.

في ملعب الجلاء لم ترتق مباراة القمة بين الفتوة وجبلة إلى المستوى المطلوب وقدم الفريقان أداء دون الوسط غابت عنه نكهة كرة القدم، وكل من تابع المباراة استغرب أن يكون هذان الفريقان هما المتصدر ووصيفه، ومع إحكام الطوق على المناطق الدفاعية ومراقبة الأوراق الرابحة في كلا الفريقين غابت الحلول الفردية عند اللاعبين فجاءت المباراة باهتة المستوى ضعيفة الأداء، جبلة سجل أولاً عبر محمود البحر من ركلة جزاء في الدقيقة 17 وسجل الفتوة هدف التعادل من خلال سعد أحمد متابعاً كرة مرتدة من الحارس في الدقيقة 50.

التعادل أبقى المواقع على حالها وبات الأمر مرهوناً بالمباريات القادمة مع فرصة أفضل للفتوة إن فاز الفريقان بكل مبارياتهما المقبلة، التعادل أنعش آمال أهلي حلب الذي عليه أن يعتمد على نفسه فيحقق انتصارات متتالية في مبارياته المقبلة على أمل أن يتعثر الفتوة وجبلة في مباراة واحدة، والكلام نفسه ينطبق على فريق الوثبة الذي غاب عن مباريات اليوم بسبب تأجيل مباراته مع تشرين.

في المؤخرة خيب المجد آمال جمهوره بالخسارة أمام حطين بثلاثة أهداف نظيفة، وكان المجد يضع كل آماله على هذه المباراة ليبقى في الدوري الممتاز وينجو من الهبوط، لكن المباراة سارت على عكس ما تشتهي آماله فتفوق منافسه وخطى خطوة مهمة نحو النجاة من شبح الهبوط، حيث سجل أهداف حطين خالد كوجلي ومثنى عرقاوي وحمود الحمود وخرج لاعب المجد أسعد الخضر بالحمراء، الطليعة كسب نقطة مهمة بتعادله مع الكرامة بحمص فرفع رصيده إلى 12 نقطة متساوياً مع حطين والمجد بالرصيد نفسه، وحافظ الكرامة على مركزه في المنطقة الآمنة بين فرق الوسط، سجل للطليعة محمد أمين حداد وللكرامة مهند فاضل.

الوحدة بقي في المركز الأخير وله تسع نقاط وهو اليوم أبرز المهددين بالهبوط وسيلعب اليوم على ملعب الجلاء مباراة مهمة مع الجيش هدفه فيها اللحاق بركب من سبقه في طريقه للإقلاع من المؤخرة بينما يريد الجيش تعويض انتكاساته السابقة بنتيجة تحفظ ماء وجه الفريق وتاريخه وعراقته.