مجلس الوزراء يقرّ توصيات المؤتمر السنوي للحبوب ويوافق على تعديل الخطة الزراعية

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس توصيات المؤتمر السنوي للحبوب بخصوص استلام كامل محصول القمح من الفلاحين للموسم الزراعي الحالي، وأكّد ضرورة منح الوزارات والجهات المعنية كل التسهيلات لاستلام جميع الكميات الواردة إلى مراكز الاستلام، مشدّداً على الدقة والمتابعة المباشرة من المحافظين واللجان المعنية لضمان تسويق المحصول بيسر وسهولة.

وطلب المجلس من الوزارات المعنية اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الضرورية لمكافحة أي حرائق محتملة في المناطق الزراعية والتعامل معها بالسرعة الممكنة، وشدّد في سياق متصل على ضرورة الإسراع بإنجاز تأهيل صومعتي طرطوس وتل بلاط ووضعهما بالخدمة بأقرب وقت.

وأكّد المهندس عرنوس لجميع الوزارات ضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة في إطار التعاون الدولي، بما يحقق الفائدة المشتركة وتطوير التبادل التجاري والمساهمة بشكل مباشر في التنمية، داعياً الوزارات إلى تقديم رؤية متكاملة تتضمّن برامج تنفيذية لسياساتها الحالية والنظرة المستقبلية للتعاطي مع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتنموية لتتمّ دراستها في اللجان المختصة بمجلس الوزراء، بهدف إيجاد المخارج والحلول العملية والمنهجية التي تنعكس إيجاباً على الواقعين الخدمي والاقتصادي.

وشدّد رئيس الوزراء على زيادة الاهتمام بالمعابر الحدودية وتقديم أفضل الخدمات والاعتناء بواقع النظافة وتبسيط الإجراءات فيها، وأكد لكل وزارة متابعة واقع مشاريع التشاركية ومشاريع القطاع الخاص المتوقفة وإعداد رؤية واضحة للتعامل معها وإعادة إطلاقها باعتبارها داعماً للتنمية الاقتصادية.

إلى ذلك وافق المجلس على تعديل الخطة الزراعية الإنتاجية للموسم الزراعي الصيفي 2022-2023 بما يتناسب مع واقع المخازين المائية المتوفرة، وأجرى في سياق متصل تتبعاً لتنفيذ الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الشتوي 2022-2023 وأكد متابعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ الخطة بشكل فعلي في ضوء المتغيّرات المناخية مع العمل لتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي.

واطّلع المجلس على عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم حول أعداد الموفدين وعدد الملتحقين بالجهات العامة بعد انتهاء مدة الإيفاد، وتم تأكيد أهمية الاستثمار الأفضل للكفاءات العلمية والخبرات التي اكتسبها الموفدون لتطوير العمل في المواقع التي يشغلونها ودراسة الحلول الممكنة لتبسيط إجراءات تسديد الالتزامات المترتبة عليهم بما يسهّل عودتهم.

وأكّد المجلس لوزارة التربية ضرورة استكمال الاستعدادات لإجراء امتحانات مختلف المراحل الدراسية والتركيز على تأمين متطلبات إنجاح العملية الامتحانية وتأمين الجو الهادئ والمريح للطلبة، إضافة إلى تحقيق العدالة في عملية التصحيح.

كذلك ناقش عملية فرز خريجي الكليات التطبيقية لدى الجهات العامة وكلّف وزارة التنمية الإدارية وضع معايير محدّدة تحقق التوازن في عمليات الفرز بين الجهات العامة حسب احتياجاتها الفعلية.

ووافق المجلس على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات، كما وافق على إعادة تأهيل صومعتي مسكنة وجب ماضي في محافظة حلب.