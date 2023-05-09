نتائج مميزة حققها طلاب المركز الوطني للمتميزين في مؤتمر (كولموغروف) الروسي الذي أقيم “عن بعد”، خلال الفترة ما بين الـ 30 من نيسان الماضي والـ 6 من أيار الجاري.

وذكرت هيئة التميز والإبداع في بيان أن 11 بحثاً قدموا إلى المؤتمر من قبل طلاب وطالبات المركز الوطني للمتميزين في مجالات الفيزياء والكيمياء والرياضيات والنمذجة الرياضياتية والمعلوماتية، ونالت هذه الأبحاث تقييماً علمياً مرتفعاً.

واستعرضت الهيئة النتائج مبينة أن الميدالية الفضية حققها كل من الطالبين الزهراء أحمد، وغدير معلا، فيما حقق الميدالية البرونزية كل من الطلاب حيدر سلامة، وزين محمد ومحمد صالح، ويزن علي، أما شهادات التقدير فنالها كل من الطلاب أمجد يونس، ولمى الصخر في الفيزياء، وجعفر ريشة وإبراهيم الشيخ في المعلوماتية والنمذجة الرياضياتية، وحسن ديب في المعلوماتية والنمذجة.