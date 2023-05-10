إيران تحذّر واشنطن من أي مغامرات خاطئة ضد برنامجها النووي السلمي

أكدت إيران أن التصريحات الأمريكية غير المسؤولة والاستفزازية والمثيرة للحرب ضدها تنتهك القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من أي حسابات خاطئة أو مغامرات ضد برنامجها النووي السلمي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن أمير سعيد إيرواني سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة قوله في رسالة إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة بشأن تصريحات جيك سوليفان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي وتهديده باستخدام القوة ضد المنشآت النووية السلمية الإيرانية: إن هذه التصريحات غير المسؤولة والاستفزازية والمثيرة للحرب لا تعني فقط تواطؤ الولايات المتحدة في أي أعمال إرهابية أو عدوانية من قبل الكيان الإسرائيلي ضد إيران بما في ذلك ضدّ منشآتها النووية السلمية ولكن أيضا قبول المسؤولية من قبلها عن دورها في المساعدة والتسهيل ودعم العمليات الإرهابية والتخريبية الإسرائيلية ضد المسؤولين والعلماء والشعب والمنشآت النووية في إيران.

وتابع إيرواني: إن إيران أكدت دائما أن امتلاك التكنولوجيا النووية هو للأغراض السلمية حصرياً، ولم تسعَ أبداً إلى صنع أسلحة نووية ولن تفعل ذلك أبداً ولذلك فإن الادعاء بأن أمريكا لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية هو تشويه للواقع ومحاولة يائسة أخرى من قبلها لدفع مصالحها السياسية، داعياً واشنطن إلى الكف عن نشر الادعاءات الكاذبة والمعلومات المزيفة حول برنامج إيران النووي السلمي.

وأضاف إيرواني: إن إيران إذ تحذر من أي حسابات خاطئة أو مغامرات محتملة ضد برنامجها النووي السلمي تؤكد حقها المبدئي والمشروع وفقاً للقانون الدولي في اتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مواطنيها ومصالحها ومنشآتها وسيادتها من أي عدوان بما في ذلك أي أعمال إرهابية أو عسكرية أو تخريبية.