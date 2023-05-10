استبدال شبكة الصرف الصحي في جباتا الخشب

القنيطرة- محمد غالب حسين

في إطار الجهود المبذولة لتخديم المواطنين والمحافظة على البيئة، تقوم المؤسّسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقنيطرة بتأهيل واستبدال منظومة الصرف الصحي في بلدة جباتا الخشب بالتعاون مع المنظمات الدولية المانحة لتحسين المستوى الصحي والبيئي للبلدة.

وبيّن المدير العام للمؤسّسة المهندس محمد الحسين أن المشروع يتضمن استبدال خطوط للصرف الصحي في بلدة جباتا الخشب بطول (600 م.ط)، وتسليك وتعزيل بطول (1200 م.ط)، وتعزيل (65) ريكاراً، ورفع رؤوس بعض الريكارات المطمورة، ويخدم المشروع أكثر من (10) آلاف نسمة.

وأوضح رئيس جهاز الإشراف على المشروع المهندس أسامة عبد الرحمن أن المشروع يتضمن أعمال الحفريات وتمديد القساطل البيتونية وربطها بخط الصرف الصحي الرئيسي، وتعزيل وتسليك خطوط الصرف الصحي بما يسهم في تخديم المواطنين ورفع الضرر البيئي الناجم عن استخدام الجور الفنية.