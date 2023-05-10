الاتحاد أهلي حلب يتغلب على الجيش في دوري كرة السلة للرجال

فاز فريق الاتحاد أهلي حلب على الجيش بنتيجة 78-75 نقطة في المباراة التي جمعتهما في صالة الفيحاء الرياضية بدمشق في الجولة الرابعة من إياب دوري كرة السلة للرجال.

وجاء الربع الأول والثاني والثالث من اللقاء لمصلحة الجيش الذي أنهاها متقدماً بواقع 27-23 و12-10 و13-12 نقطة، ولكن الاتحاد استطاع التفوق في الربع الرابع بنتيجة 25-18 نقطة لتنتهي المباراة لصالح أهلي حلب بعد التمديد بنتيجة 78-75 نقطة.

وفي مباراة ثانية فاز الحرية على تشرين بنتيجة 78-74 نقطة في المباراة التي جمعتهما في صالة الحمدانية بحلب ضمن الجولة ذاتها.

ورغم أن الحرية استطاع التفوق في الربع الأول بنتيجة 21-18 نقطة إلا أن تشرين استطاع تدارك الموقف في الربع الثاني وأنهاه لصالحه بواقع 21-18 نقطة، وجاء الربع الثالث متكافئاً بين الطرفين وسط تسرع اللاعبين في إنهاء الهجمات لينتهي بتعادل الفريقين بواقع 18-18 نقطة، وفي الربع الرابع تمكن الحرية من حسم اللقاء بتفوقه بواقع 21-17 نقطة، كما شهدت صالة غزوان أبو زيد بحمص فوزاً كبيراً للوحدة على الوثبة بنتيجة 92-63 نقطة.

وتلعب الفرق مع بعضها ذهاباً وإياباً في الدور الأول ويهبط بنهايته الناديان الأخيران إلى الدرجة الثانية ويتأهل الأربعة الأوائل إلى الدور النهائي، الذي يلعب فيه الأول مع الرابع والثاني مع الثالث للفوز بثلاث مباريات من أصل خمس مباريات، ويتأهل الفائزان إلى النهائي الذي يشمل سبع مواجهات، وفي حال فوز أحدهما بأربع منها فإنه يتوج باللقب.