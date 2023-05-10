التعليم العالي: المنح الدراسية اليابانية مخصصة لمرحلة الدراسات العليا

بينت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية التي أعلن عنها يوم أمس هي لمرحلة الدراسات العليا “طلاب أبحاث”.

وأوضحت الوزارة في بيان أنه بعد التواصل مع سفارة اليابان بدمشق تبين أن المنح الدراسية المقدمة من الحكومة اليابانية “وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا”،عبر برنامج المنح الدراسية للحكومة اليابانية “مونبوكاجاكوشو” للطلاب السوريين للعام الدراسي 2023- 2024 هي لمرحلة الدراسات العليا.

وأشار البيان إلى أن السفارة اليابانية بدمشق تستقبل طلبات الترشيح للمنح حتى الـ 25 من الشهر الجاري.