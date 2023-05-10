 الجيش الروسي يُسقط مقاتلة أوكرانية و10 مسيّرات

موسكو- تقارير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن العملية العسكرية الخاصة أسفرت خلال الساعات الـ24 الماضية عن مقتل نحو 500 جندي أوكراني وإسقاط طائرة “سو27” في خاركوف، وتدمير عدد من مستودعات الذخيرة ومراكز القيادة للعدو.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي بأنه تم القضاء على 5 مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية ونحو 50 جندياً على محور كوبيانسك، و60 جندياً على محور كراسني ليمان، و240 جندياً ومرتزقاً أجنبياً على محور دونيتسك، ونحو 70 جندياً على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و80 آخرين على محور خيرسون.

وحسب التقرير شملت خسائر العدو في المعدات العسكرية على هذه المحاور 3 مدافع ذاتية الحركة “أكاتسيا” ومدفعاً ذاتي الحركة “غفوزديكا” ومدفع هاوتزر من طراز “مستا-بي” وآخر من طراز “دي-20″، إضافة إلى عدد من المدرّعات والمركبات.

وذكر التقرير أن عمليات القوات الروسية أسفرت أيضاً عن إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار وقوات ومعدات في 119 منطقة وتدمير مستودع لأسلحة الصواريخ والمدفعية في دونيتسك، ومستودعين للذخيرة في زابوروجيه وخيرسون، وضرب مركز قيادة لواء دفاع إقليمي في دونيتسك ونقطة إصلاح وترميم للأسلحة والمعدات العسكرية في خاركوف، واعتراض 4 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” وإسقاط 10 طائرات دون طيار أوكرانية.

ووفقاً للتقرير تم منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تدمير 420 طائرة و230 مروحية و4062 طائرة دون طيار و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات و9097 دبابة ومدرّعة و1098 راجمة صواريخ و4780 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10103 مركبات عسكرية خاصة.

من جهة ثانية، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف انفجار طائرة مسيّرة أوكرانية في قرية أولخوفاتكا.

ونقل موقع RT عن غلادكوف قوله في بيان: إن “انفجاراً يشتبه في أنه لطائرة مسيّرة أوكرانية وقع في قرية أولخوفاتكا بمنطقة بيلغورود”، موضحاً أن “مبنيين سكنيين ومكتبة ومكتب بريد وسيارة ومنشأة طبية لحقت بها أضرار نتيجة ذلك”.

وأشار غلادكوف إلى أن ادارة المنطقة ستبدأ على الفور في إصلاح الأضرار.

وتقع قرية أولخوفاتكا في مقاطعة نوفوأسكولسكي على بعد حوالي 36 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا.

كذلك أعلن حاكم مقاطعة فيورنيج الروسية ألكسندر غوسيف أنه تم في وقت مبكر من صباح اليوم إحباط محاولة هجوم بطائرتين أوكرانيتين دون طيار على موقع عسكري في أراضي المقاطعة.

وقال غوسيف عبر تليغرام: “نتيجة إجراءات التصدّي تم إسقاط إحدى المسيرتين بينما انحرفت الثانية عن مسارها وسقطت”.

وفي الأثناء، أعلن حاكم مقاطعة كورسك الروسية رومان ستاروفويت اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية فوق بلدة تولماتشيفو في المقاطعة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ستاروفويت قوله في بيان نشره عبر قناته على تليغرام: إن “حطام الطائرة المسيّرة المعادية سقط بالقرب من بعض منازل قرية تولماتشيفو، دون أن يؤدّي ذلك إلى إصابة أحد بأذى”.

في سياق متصل، أعلنت شركة ترانسنفت الروسية عن تعرّض خط أنابيب النفط (دروجبا) لهجوم إرهابي أوكراني، وأنه لم يُصب أحد نتيجة لذلك.

وقال المتحدث باسم الشركة إيغور ديمين حسب وكالة نوفوستي: “كانت هناك صباح اليوم محاولة لارتكاب عمل إرهابي استهدف منظومة خط أنابيب النفط (دروجبا) في محطة تحميل بريانسك”، مشيراً إلى أن الهجوم لم يُسفر عن أيّ إصابات أو أضرار، ولا يزال الخط يعمل بشكل طبيعي.

إلى ذلك، أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسية اليوم إحباط محاولة اغتيال لمسؤول في شرطة مقاطعة زابوروجيه، تقف وراءها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

ونقل موقع (آر تي) عن الهيئة قولها في بيان: “إنه خلال إجراءات بحث تم القبض على مواطن أوكراني يبلغ من العمر 31 عاماً من ذوي السوابق الجنائية، وصل إلى مقاطعة زابوروجيه لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية بتوجيه من إدارة الاستخبارات المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية”.

وأوضح البيان أن مهمّة العميل الأوكراني تتمثل في تصفية مسؤولين حكوميين وأمنيين في المنطقة، مشيراً إلى أنه “أبدى مقاومة مسلحة لدى محاولة اعتقاله، لكن عناصر من القوات الخاصة للأمن الروسي تمكّنوا من نزع سلاحه، وخلال عملية تفتيش في مكان إقامته تم العثور على مكوّنات لصنع عبوة ناسفة”.

وأوضح البيان أنه تم رفع قضية جنائية بحق المخرّب بموجب مادة “التحضير لتنفيذ عمل إرهابي”.