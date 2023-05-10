10-مايو-2023

جريدة البعث

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الرئيس الأسد يتلقى دعوة من العاهل السعودي للمشاركة في قمة الجامعة العربية

بشار المحمد

دمشق – سانا

تلقّى السيد الرئيس بشار الأسد دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، للمشاركة في الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والتي ستعقد في مدينة جدّة في الـ 19 من أيار الجاري.

ونقل الدعوة للرئيس الأسد السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

وحمَّل الرئيس الأسد السفير السديري تحياته وشكره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة، مؤكداً أن انعقاد القمة العربية المقبلة في السعودية سيعزز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

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