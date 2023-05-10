القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين 

من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن القضاء على 105 إرهابيين في عدد من مناطق البلاد منذ بدء العام الحالي.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث الرسمي باسم القيادة: إن عمليات الجيش والأجهزة الأمنية العراقية لملاحقة عصابات “داعش” الإرهابية في المناطق المعقدة والوعرة جغرافيا منذ بداية العام الحالي أسفرت عن القضاء على 105 إرهابيين، جميعهم من العراقيين.

وأوضح الخفاجي أن تلك العمليات التي كانت نوعية جواً وبراً أكدت قدرة القوات العراقية على الوصول إلى أماكن ظن الإرهابيون أنها ستكون ملاذاً آمناً لهم، لافتاً إلى تطور مهم في المجال الاستخباري لملاحقة ومتابعة هذه الخلايا والمفارز الإرهابية في أعقد المناطق الجغرافية”.

وأشار الخفاجي إلى أن عام 2023 يعد عاماً مميزاً في مكافحة التنظيمات الإرهابية، كما يعد الوصول إلى هذا العدد من القتلى في مناطق معقدة جغرافياً في هذا الوقت إنجازاً كبيراً في مجال العمل ضد الإرهاب ومكافحة فلوله في سائر أنحاء العراق.