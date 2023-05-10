القوات العراقية تلقي القبض على ثلاثة إرهابيين
بغداد – سانا
ألقت القوات العراقية القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة السليمانية شمال البلاد.
وفي السياق، نقل موقع السومرية نيوز عن المديرية العامة للاستخبارات العامة قولها: “استطاعت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية القبض على مطلوبين اثنين للقضاء بتهم الإرهاب في محافظة السليمانية صادرة بحقهما مذكرتا قبض وفق أحكام المادة 1/4 إرهاب”.
من جهة أخرى عثرت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد على ثلاث عبوات ناسفة في منطقة أبو غريب من مخلفات تنظيم (داعش) الإرهابي.
كذلك ألقت القوات العراقية القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” في بغداد.
وقال جهاز المخابرات الوطني في بيان: إن الجهاز تمكن من إلقاء القبض على أحد عناصر تنظيم “داعش” قام بنشر إصدارات للتنظيم الإرهابي، وصدرت بحقه مذكرة قبض وفقاً للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب.
وأشار البيان إلى أن العملية تمت بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة فنية دقيقة، ومن خلال كمين محكم تم تنفيذه في إحدى مناطق العاصمة بغداد.
من جهتها، أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق عن القضاء على 105 إرهابيين في عدد من مناطق البلاد منذ بدء العام الحالي.
وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث الرسمي باسم القيادة: إن عمليات الجيش والأجهزة الأمنية العراقية لملاحقة عصابات “داعش” الإرهابية في المناطق المعقدة والوعرة جغرافيا منذ بداية العام الحالي أسفرت عن القضاء على 105 إرهابيين، جميعهم من العراقيين.
وأوضح الخفاجي أن تلك العمليات التي كانت نوعية جواً وبراً أكدت قدرة القوات العراقية على الوصول إلى أماكن ظن الإرهابيون أنها ستكون ملاذاً آمناً لهم، لافتاً إلى تطور مهم في المجال الاستخباري لملاحقة ومتابعة هذه الخلايا والمفارز الإرهابية في أعقد المناطق الجغرافية”.
وأشار الخفاجي إلى أن عام 2023 يعد عاماً مميزاً في مكافحة التنظيمات الإرهابية، كما يعد الوصول إلى هذا العدد من القتلى في مناطق معقدة جغرافياً في هذا الوقت إنجازاً كبيراً في مجال العمل ضد الإرهاب ومكافحة فلوله في سائر أنحاء العراق.