بدء عمليات حصاد الأقماح في جنوب الحسكة

الحسكة – البعث أون لاين

بدأت عمليات الحصاد في مناطق، الشدادي ومركدا والعريشة ومناطق تل الشاير وأبو حامظة وهداج، جنوبي الحسكة.

وأوضح مدير الزراعة المهندس علي خلوف الجاسم أن عمليات الحصاد بدأت بداية الأسبوع الحالي، مشيراً إلى أن محصول الشعير يترواح إنتاج الدونم الواحد منه ما بين 50 – 100كغ.

ويشار إلى أنه تم افتتاح ثلاثة مراكز لاستقبال الاقماح من قبل الفلاحين والمزارعين وهي مراكز الثروة الحيوانية والطواريج وجرمز بالقامشلي.

ولفت مدير الزراعة إلى أن موسم القمح البعلي بنوعيه القاسي والطري جيد ولا سيما بعد هطول الأمطار نهاية شهر آذار وبداية نيسان، علماً أن المساحة المزروعة بالقمح البعل بلغت 309 ألف هكتار ومساحة الشعير البعل 271 ألف هكتار.