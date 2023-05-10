تجارب انتقاء ودورة تحكيم وتدريب في اتحاد الفنون القتالية

يتابعُ اتحاد الفنون القتالية تنفيذ أجندته السنوية، حيث أجرى مؤخراً تجارب انتقاء لمنتخب الكونغ فو ساندا تحضيراً للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية المقرّر إقامتها بالصين في أيلول القادم، كما أنهى الاتحاد دورة التدريب والتحكيم المركزية للفنون القتالية برياضة الكيوكوشنكاي والتي أقامها في الأكاديمية الأولمبية وصالة المنتخبات الوطنية بمدينة الفيحاء الرياضية في دمشق.

نائب رئيس اتحاد اللعبة زياد إبراهيم أوضح لـ”البعث” أن الدورة شهدت محاضرات عدة تمحورت حول التعريف برياضة الكيوكوشنكاي ونظام اللعب والأحزمة وإدارة المواهب الرياضية والتنظيم والإدارة، وشرح قانون اللعبة وطريقة الحصول على النقاط والعقوبات والمهارات وإشارات الحكام، إضافة إلى محاضرات عملية في التدريب والتحكيم.

وأشار إبراهيم إلى أن الاتحاد يواصل مع اللجان الفنية العليا للألعاب تنفيذ خططه من دورات محلية مركزية تدريبية وتحكيمية وتجارب انتقاء للمنتخبات الوطنية تحضيراً للاستحقاقات القادمة، وأن مجلس الاتحاد يسعى ضمن الإمكانات المتوفرة، لتطوير ألعابنا والارتقاء بها وإنجاحها محلياً وخارجياً، وذلك من خلال وضع خطط تدريبية للمنتخبات الوطنية وتطويرها والاهتمام بالفئات العمرية لتشكل رافداً مهماً للمنتخبات الوطنية مستقبلاً ودعمها لتحقيق نتائج طيبة في البطولات الخارجية.

وحول آخر مستجدات اللعبة، كشف إبراهيم أن الاتحاد بصدد إقامة دورة مركزية للتايكونجتسو يوم غدٍ وحتى 13 من الشهر الجاري ودورة في رياضة النسور من 25 ولغاية 27 من الشهر القادم، كما تلقى الاتحاد دعوة من أجل المشاركة ببطولة العالم للصغار في اليونيفايت في روسيا، وذلك خلال الفترة من 28 أيار وحتى 4 حزيران القادم، وسيتمّ تشكيل المنتخب الوطني في حال تمّت الموافقة من المكتب التنفيذي.

سامر الخيّر