تكريم 107 من عائلات شهداء الجيش العربي السوري

دمشق – سانا

بمناسبة ذكرى عيد الشهداء كرّمت محافظة دمشق بالتعاون مع مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع اليوم 107 من عائلات شهداء الجيش العربي السوري، وذلك في دار الأسد للثقافة والفنون بدمشق.

عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، الرفيق عمار السباعي، رئيس المكتب الاقتصادي، أكّد أن الشهداء الذين روّوا بدمائهم الطاهرة أرض سورية المقدّسة التي عانت ما عانته من الإرهاب.. أوصونا بالوطن وبذويهم فهم أمانة في أعناقنا، موضحاً: إن الشهداء ضحّوا بأرواحهم لتبقى سورية حرة مستقلة ذات سيادة تنحني لهم الهامات ولذويهم الكرام.

بدوره محافظ دمشق المهندس، محمد طارق كريشاتي، أكّد أن الشهادة أنبل رسالة يحملها الإنسان عندما يدافع عن الوطن، مشيراً إلى أن التجربة السورية في الاعتناء بعائلات وأطفال الشهداء ومنحهم كل أسباب الرعاية أصبحت مثالاً يحتذى.

وفي كلمة له أشار مدير مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين في وزارة الدفاع إلى أن تكريم أسر الشهداء هو تكريم لمن بذلوا أرواحهم ودماءهم دفاعاً عن الوطن، وكانوا أنموذجاً يحتذى به في التضحية والفداء والعطاء.

وعبّر عدد من أسر الشهداء المكرّمين عن تقديرهم لهذا التكريم واهتمام المعنيين بشؤون ذوي الشهداء ومتابعتهم الدائمة لهم، مبيّنين أن تكريم أسر الشهداء مبادرة طيبة ولفتة كريمة، فالشهداء سطّروا بدمائهم أسمى معاني التضحية والعطاء سيراً على نهج الآباء والأجداد، ومؤكدين اعتزازهم بشهادة أبنائهم التي ستبقى منارة للأجيال القادمة.