حرفيو حلب يتهمون مجلس المدينة بعدم التعاون!

حلب – معن الغادري

طالب حرفيو حلب خلال أعمال مؤتمرهم السنوي الذي عقد اليوم بتذليل الصعوبات التي تعترض الورشات الحرفية، وفي مقدمتها توفير حوامل الطاقة والمحروقات ومادة الغاز والتي تشكل عصب المحل، كما اشتكى الحرفيون من غياب التنسيق بين الجمعيات الحرفية ومجلس المدينة وعدم اعتماده الشهادة الحرفية كوثيقة للحصول على مزايا العمل، بالإضافة إلى تعقيدات الحصول على السجل التجاري، وعرقلة عمل معقبي المعاملات في المديريات الخدمية، كما طالبت المداخلات بسرعة إنجاز ترميم الصحائف العقارية، وأتمتة العمل، وضمان عدم تعطل المخدم في مديرية المصالح العقارية، والذي يتسبب في تأخر إنجاز التعاملات وآليات البيع والشراء والتنازل عن العقارات، وأشارت المداخلات ارتفاع ضريبة الدخل المقطوعة وضريبة والخدمات، ما يزيد من أعباء الحرفيين، ويضعف من دورة الانتاج المازوت والغاز الصناعي، وتساءل العديد من المتداخلين عن أسباب غياب عدد من المديرين المعنيين عن أعمال المؤتمر.

ولفت نائب الجمعية الحرفية اسكندر بطوق على هامش أعمال المؤتمر إلى أن الظروف الاقتصادية غير المستقرة، أثرت بشكل واضح وملموس على العمل الحرفي مثله مثل باقي الصناعات، وعزا أسباب تراجع عمل ورشات الصياغة والمجوهرات الى ضعف الطلب على الذهب لإرتفاع سعره بشكل غير مسبوق، بالإضافة الى ارتفاع كلف المواد الأولية والكيماوية التي تدخل ضمن صناعة الذهب، وارتفاع أجور العمالة، وصعوبة تأمين مصادر الطاقة والمحروقات.

وكشف بطوق عن خطة الجمعية بإعادة تأهيل سوق الصاغة الأشهر في المنطقة بالمدينة القديمة وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة السورية للتنمية وغرفة التجارة، إذ تم التواصل مع أصحاب المحال في السرق، وأبدوا رغبة كبيرة في إنجاز هذا المشروع والمتوقع أن تبدأ مرحلته الأولى خلال شهر.

الرفيق محمد ربيع نبهان عضو قيادة فرع حلب للحزب رئيس مكتب العمال والاقتصادي الفرعي بين بدوره دور الجمعيات والورش الحرفية في دفع العملية الانتاجية، مشيراً إلى أنه يعول على الورش الحرفية الكثير خلال المرحلة الراهنة والمستقبلية، والمطلوب المزيد من الجهد والتعاون والتشاركية لتذليل كافة الصعوبات، والاقلاع بالعمل مجدداً ضمن ظروف وشروط وبيئة ناجعة.

ناجي حضوة، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الحرفية في سورية، أكد في معرض رده على مداخلات الحرفيين أن العمل جارٍ وبصورة متواترة لتذليل كافة الصعوبات التي تعترض العمل الحرفي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، مؤكداً أن ما ورد خلال أعمال المؤتمر من مداخلات غنية، سيكون موضع اهتمام ومتابعة من قبل الاتحاد العام،لإيجاد الحلول لها بأسرع وقت، واستعرض رئيس الاتحاد العام للحرفيين المكتسبات التي تحققت للحرفيين، موضحاً أن الحرفيين مثلهم مثل باقي فئات الشعب تعرضت أملاكهم للخراب والدمار على أيدي العصابات الإرهابية المسلحة وقدموا الشهداء وعلى الجميع اليوم المساهمة في البناء والاعمار.

وكان رئيس اتحاد حرفيي حلب حسام حلاق قد استعرض مجمل التقارير المقدمة للمؤتمر ، موضحاً أن حرفيي المحافظة كما باقي فئات الشعب صمدوا في وجه الإرهاب وتمسكوا بحرفهم ومنازلهم، معتبراً أن أن مطالب الحرفيين محقة ونحن نعمل كاتحاد بالتنسيق مع المعنيين في المحافظة لتذليل ما يعترض عمل مختلف المهن والحرف لجهة ايصال التيار الكهربائي للمناطق الحرفية والسعي لمنح أصحاب الورش الحرفية قروض طويلة الأمد تمكنهم من إعادة تأهيل محالهم وتأمين المواد الأولية والطلب من الحكومة بتقديم الدعم المطلوب ومنحهم قروض ميسرة للتحول الى الطاقة البديلة لضمان استمرار عملهم وانتاجهم، لافتاً إلى أنه يجري العمل والتواصل مع مجلس المدينة وكافة الجهات المعنية لتحسين ظروف العمل وتذليل كافة الصعوبات التي تقف عائقاً أمام عودة دورة انتاج الورش الحرفية بكافة تنوعها.