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10-مايو-2023
استبدال شبكة الصرف الصحي في جباتا الخشب
كيف رسمت فنانات “إبداعات حلبية” التاءات؟
2 مليون ليتر احتياج حمص من المازوت لزوم حصاد القمح
تجارب انتقاء ودورة تحكيم وتدريب في اتحاد الفنون القتالية
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يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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10-مايو-2023
10-مايو-2023
جمان بركات
←
كرة عفرين تتمسك بفرصتها الأخيرة في دوري الدرجة الأولى
تجارب انتقاء ودورة تحكيم وتدريب في اتحاد الفنون القتالية
→
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