لقاء سوري عماني لتفعيل التعاون القضائي والقانوني بين البلدين

مسقط – سانا

بحث وزير العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان الدكتور عبد الله بن محمد بن سعيد السعيدي مع سفير سورية في مسقط، الدكتور إدريس ميا، آفاق تفعيل التعاون القضائي والقانوني بين البلدين.

وشدد الجانبان في لقاء الأربعاء، على أن التعاون بين وزارة العدل في الجمهورية العربية السورية ووزارة العدل والشؤون القانونية في سلطنة عمان يخدم المصلحة الوطنية في البلدين الشقيقين، والمواطنين فيهما.

حضر اللقاء الوزير المستشار فتوح قدسية، والملحق سامر بكور، ومن الجانب العماني عبد السلام بن عبد الله الجامودي مدير دائرة المجالس واللجان.