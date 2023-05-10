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10-مايو-2023
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جريدة البعث
يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي
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مجلة البعث الأسبوعية
الاعداد PDF
مجلة البعث الأسبوعية العدد 113
10-مايو-2023
وفاء سلمان
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admin