معرض كيم إكسبو 2023.. مشاركات عربية وأجنبية واسعة

دمشق – مادلين جليس

انطلقت مساء الأربعاء على أرض مدينة المعارض بدمشق فعاليات الدورة الثالثة للمعرض السوري الدولي للصناعات الكيميائية (كيم إكسبو 2023)، والذي تنظمه مجموعة مشهداني الدّولية للمعارض والمؤتمرات.

معاون وزير الصناعة المهندس أسعد وردة أكد في تصريح للصحفيين أهمية هذا المعرض؛ كونه يشكل مساحة واسعة ومنصة للصناعيين للاطلاع على منتجاتهم وتبادل الخبرات فيما بينهم، ما يؤدي حتماً إلى تحسين جودة المنتجات وتطويرها واستخدام التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن تحسين جودة المنتجات سيساهم في تعزيز حضورها في الأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها مع منتجات الدول الأخرى.

ومايميز هذا المعرض، بحسب وردة، فهو المشاركات المتنوعة سواءً المحلية أو العربية أو حتى الأجنبية، لافتاً إلى أن ذلك له وقع إيجابي في تفعيل التبادل التجاري مع الدول الصديقة والشقيقة.

كذلك أكد معاون الوزير أن دعم الإنتاج المحلي يشكل أولوية حكومية وصناعية على حدٍ سواء.

بدوره، مدير عام المجموعة المنظمة للمعرض، خلف مشهداني، أكّد أنّ هذا المعرض في دورته الثّالثة يُعد استكمالاً للتّميّز في الدّورتين السّابقتين، مؤكداً أن عدد المشاركين فيه تجاوز الـ 70.

وفي إشارة إلى أهمية هذا المعرض بين مشهداني أنه يسهم في دعم الصناعة السورية، ويخلق مناخاً ملائماً لعلاقاتٍ وشراكات تنهض بالاقتصاد الوطني، كما يُسهم أيضاً بفتح آفاق متنوّعة لاكتساب الخبرات، والتعرف على حاجة السّوق والمجتمع، إضافةً إلى الاحتكاك المباشر مع باقي الشركات المشاركة، وتعزيز التواصل مع الشركات والوفود التجارية والصناعية الخارجية الزائرة للمعرض القادمة، لافتاً إلى أن ذلك لاشكّ سيشكل حراكاً اقتصادياً وطنياً يعود بالفائدة على جميع القطاعات الاقتصادية.

وختم مشهداني بأنه سيرافق المعرض لقاءات ثنائية B2B ومحاضرات تعريفيّة وعلمية وورشات عمل تُثري معلومات الحضور، وتنهض بالواقع الصّناعيّ في سورية.

ويشارك في المعرض الذي يستمر لغاية الـ 13 من الشهر الجاري شركات عاملة بعدة قطاعات؛ المنظفات والغذائيات والأسمدة والبتروكيماويات، والدهانات ومواد التجميل، والعطور وكيماويات البناء والمواد الخام، والمواد المساعدة والمنتجات نصف النهائية، إضافةً إلى تقنيات إنتاج المواد والصناعات الكيماوية الخاصة وخطوط إنتاجها ومخابرها، والتجهيزات والتكنولوجيا والخدمات المتعلقة بها، كما يتضمن مجموعة واسعة من المنتجات الاستهلاكية.