منظمة شنغهاي للتعاون تبدي استعدادها لتوسيع عضويتها

أكد الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون (تشانغ مينغ) أن رغبة عدد كبير من بلدان العالم في الانضمام إلى المنظمة “عملية طبيعية ومنطقية”، مشدداً على استعدادها لقبول أعضاء جدد يؤيدون قيمها ومبادئها.

ونقلت وكالة تاس عن مينغ قوله في مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة مجلس وزراء خارجية المنظمة في الهند: “إن تطوير وتوسيع منظمة شنغهاي للتعاون ظاهرة ملهمة تشير إلى أن القواعد والقيم الأساسية التي تتمسك بها المنظمة لأكثر من 20 عاماً أصبحت معروفة بشكل متزايد”.

وأوضح مينغ أن المنظمة تضم حالياً 8 دول أعضاء هي الهند وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وروسيا وطاجيكستان وأوزبكستان، مشيراً إلى أن 4 دول أخرى لديها صفة دول مراقبة وهي أفغانستان وبيلاروس وإيران ومنغوليا كما يوجد للمنظمة 14 شريكاً في الحوار.

وعلى هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في الهند وقع مينغ مع ممثلي الإمارات والكويت وميانمار وجزر المالديف مذكرة موافقة لمنحها صفة شريك في الحوار.